حدث التقاط أول صورة لثقب أسود اصبح حديث الصحف العالمية والمحلية، حيث تنبأت العديد من نظريات الفلك ونظريات اخرى مثل نظرية النسبية العامة لعالم الفيزياء آينشتين التي تحدثت بتفسيرات عن الجاذبية والمجرات والكواكب والنجوم وأيضاً الثقب الأسود العملاق والجاذبية، ولاكن خلال تلك السنوات الطويلة لم يتوصل احد إلى التقاط صور حقيقية للثقب الأسود، وبالتالي تعرض لأول مرة صور الثقب الأسود التي أصبحت حديث العالم، كما فسرت العديد من النظريات العلمية عن الفضاء وأحداثه، ولكن لم تستطيع تلك النظريات إثبات الحقيقة أم لا، وبالتالي فان التقاط أول صورة لثقب أسود يعتبر طفرة علمية واستكشافية ذات حدث مهم في علم الفضاء، وقد اطلق مغردي مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج #أول_صورة_لثقب_أسود وهاشتاج #الثقب_الأسود والذي صعد إلى الترند في فترة قليلة جداً.

أول صورة لثقب أسود



يتحدث مدير فريق العمل الاستكشافي عن جهود العلماء المشاركين في هذا الحدث العالمي، حيث يذكر العلماء عن بعد المسافة بين الأرض والمجرة العملاقة بما يقارب 500 مليار مليار كيلو متر، وبالتالي فان المجرة تحمل في أوساطها Black hole وتحديداً في المركز، كما أن هناك ملايين الكيلومترات القريبة من الثقب الأسود تمتلئ بالبلازما والتي تشير إلى وجود الثقب الأسود حيث كانت المفاجأة هى ظهور الثقب الكبير بوضوح.

أول صورة لثقب أسود في مجرة M87

ظهرت بوضوح الصور الفريدة للثقب الأسود وهى تعبر الصورة الأولى في التاريخ للثقب الاسود وهذه الصورة هى نتائج المزيد من العمل والجهد للمزيد من العلماء للوصول إلى هذا الاكتشاف العملاق، حيث هناك العديد من الصور التي كان يتم نشرها سابقاً عن الثقب الاسود ولكنها للأسف غير حقيقة حيث كانت بنظام المحاكاة بتصميم أجهزة الكمبيوتر.

حيث تم استعراض الصور في مؤتمر عالمي شهدته الصحافة العالمية من كل دول العالم.

معلومات عن الثقب الاسود

يتحدث العلماء عن التقاط أول صور للثقب الأسود في تاريخ البشرية وما تشاهدونه من الصور، هو نتيجة للمجهودات الكبيرة، ويبدو من خلال الصور أن هذه الدائرة الكبيرة من النار هى نتيجة صنع الجاذبية، وكيف أن الصور يعلق حول دائرة الثقب الاسود العملاق، ويقدر قطر الثقب الأسود العملاق بنحو 10 مليار كيلو متر، ولكن بهذه المسافة البعيدة تظهر وكأنها بمقدار حشرة صغيرة مثل الذبابة في بلد كبير مثل واشنطن.

وبالتالي فان أول صورة لثقب أسود هى مستقلة بشكل كبير عن النظريات التي سبق العلماء أن تحدثوا بها، ويمثل الثقب الأسود اكثر من 600 ضعف كتلة حجم مثل الشمس.

هل يمكن رؤية الثقب الاسود

ذكر الكثير من العلماء انه لا احد يستطيع رؤية الثقب الأسود العملاق، وبالتأكيد يمكننا ظل الثقب الاسود أو رؤية افق حدث الثقب الأسود الكبير كما وضحته أول صورة لثقب أسود وبالتالي فان ما توضحه الصورة هى نقطة الزمان والمكان أو هى نقطة اللا عودة كما يسمونها، وهى لحظة مهمة بشكل كبير لعلماء الفيزياء حول العالم.

أهمية صورة الثقب الاسود

اصبح العالم يعي جيداً بمعرفته عن الثقوب السوداء في الفضاء، نتيجة الباع الطويل من النظريات الفيزيائية التي تحدث عنها العلماء، حيث توجد نقطة في الثقب الاسود وهى نقطة المركز والتي تنعدم فيها قوانين الفيزياء، حيث يحيط بهذه النقطة دائرة من الضوء “افق الحدث” ولا احد يستطيع أن يغادر مركز الثقب الأسود والخروج منها، وبالتالي في حالة وجود ثقوب سوداء مثل هذه لا يستطيع العلماء دخول الثقب الأسود وهذا ما يجعل العلماء في حالة تلهف بشكل كبير عن معرفة كل المعلومات الخاصة بالثقب الأسود وبناء الافتراضات والاستنتاجات، وهذا جعل اينيشتين اكثر حيرة، ومن خلال استعراض أول صورة لثقب أسود يمكنك إقناع الآخرين بوجود الثقب الاسود في الحقيقة.

كيف اعرف انه الثقب الاسود

هناك تشابه إلى حد كبير جداً بين الصور الحقيقة التي تم اكتشافها والتقاطها عن افق حدث الثقب الأسود وبين الصور التي تنبأ بها العلماء، وعندما تقترب المواد من الثقب الاسود تنضغط بشكل كبير لتتحول إلى البلازما، وتنهار داخل الثقب الأسود العملاق، حيث يعمل العلماء على التقاط وتصميم عشرات الآلاف من الصور المختلفة حيث هى أول صورة لثقب أسود توضح الأشياء التي تدخل في حيز الثقب الاسود بناء على التوقعات.

كيف بدأت تجربة التقاط أول صورة لثقب أسود

لا شك أن رؤية الثقب الأسود قد يحتاج إلى تلسكوب ضخم بقطر كوكب الأرض تقريباً، حيث تم التنسيق بين اكثر من 10 مراصد مختلفة، وعدد المراصد التي ساهمت في التقاط أول صورة للثقب الأسود كانت 8 مراصد فقط، حيث تلتقط هذه المراصد صورة بنفس التوقيت من مناطق مختلفة والتي تشبه تليسكوب بقطر الكوكب، والعمل تدقيق الصورة حتى تكون مماثلة لالتقاط هذا التيليسكوب الضخم.

تم إنشاء مجموعة مراصد مختلفة من التلسكوبات في مناطق مختلفة من الأرض، وتديرها المراصد المشاركة، والتي التقطت نقاط مختلفة في نفس الوقت، وهى التي كونت صورة الثقب الأسود الحقيقة والتي كانت مشابهة لنظريات عالم الفيزياء اينيشتين.

توضح الخطوط الحمراء المرسومة على الكرة الأرضية المراصيد التي تلتقط الصور، وكذلك الخطوط الزرقاء المنحنية نقاط مختلفة للثقب الأسود، وبالتالي يتم استخدام البرامج لاستنتاج أول المعطيات التي كونت الصورة الحقيقة للثقب الاسود داخل المجرة، لتصبح الصورة الأولى لثقب أسود وقد استغرقت عملية تكوين الصور اكثر من سنة و6 اشهر، حيث تم تحليل الصور بشكل دقيق جداً،حيث وجد التباين بين محيط الثقب الاسود والضوء.

غرائب أول صورة لثقب أسود

بعد تكوين أول صورة لثقب أسود الحقيقة وجد شيء غريب وهو عدم اكتمال محيط الدائرة المضيئة، وهناك اختلاف في السطوع في مناطق محيط الدائرة، والرأي الراجح لاختلاف مستوى السطوع للثقب الأسود، هو الدوران السريع لمحيط الثقب الاسود بشكل كبير جداٌ، والذي لا يمكن حسابه من خلال الصور.

الثقب الأسود في مركز مجرة درب التبانة

تعتبر عملية التقاط صور افق حدث الثقب الأسود وهى عملية دافعة للباحثين في النظريات الفيزيائية وعلوم الفضاء، حيث يوجد الثقب الاسود في مركز المجرة M87 وهى مجرتنا العملاقة، والتي تسمى أيضا بمجرة درب التبانة، حيث بدأ العمل في هذا الحدث الضخم، منذ عام 2017، وكانت تجربة ناجحة، مكونة من الكثير من الأبطال الذين شاركوا في العمل، حيث شارك 8 مراصد فضاء مختلفة.

حيث كانت هذه المراصد في مناطق مختلفة كما توضحا الصورة المعروضة، بتنسيق كامل بهذه المراصد.

جوجل يحتفل بأول صورة للثقب الأسود

احتفل اليوم موقع جوجل بحدث أول صورة لثقب أسود مما جعله يغير شعاره الخاص بأول صورة تم التقاطها للثقب الأسود حيث يهتم محرك بحث جوجل بهذا الحدث الفريد.

وبهذا يبرز محرك بحث قوقل مدى اهتمامه باكتشاف العلوم، وهذا ما يجعل الاهتمام كبير بالحدث الفريد وهو تصوير أول صورة لثقب أسود كحدث فريد، حيث يتم ابتلاع اى شئ داخله حتى الضوء والنجوم وكافة الأجسام.

يمكنكم التعليق اسفل المقالة للمشاركة حول بالآراء عن صور حدث ظل الثقب الأسود في مركز مجرتنا.

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