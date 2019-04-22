يوم الأرض 2019 | جوجل يحتفل في اليوم العالمي للأرض عبر محرك البحث

احتفل اليوم موقع البحث جوجل في يوم الأرض 2019 وتأتى مبادرة موقع جوجل الاحتفالية في اليوم العالمي للأرض لأجل نشر الوعى والاهتمام بالأرض في هذا اليوم من العام، حيث تفاجأ المتصفحين لمواقع الإنترنت اليوم باحتفالية موقع البحث جوجل العالمي توعية بأهمية البيئة والمحافظة عليها ويعتبر أول من أسس احتفال الأرض في 22 أبريل من عام 1970م هو غايلورد نيلسون، وقد جعلت منظمة The Bullit Foundation الاحتفال باليوم العالمي للأرض على مستوى العالم وجعله يوما عالميا في عام 1990م وذلك في اكثر من 177 دولة حول العالم، وقد أشار جوجل إلى طائر القَطرَس في لفته منه لجمال الطبيعة.

يوم الأرض 2019 Earth day في احتفالية جوجل اليوم

وقد خصص موقع البحث جوجل الاحتفال في يوم الأرض العالمي اليوم لكى يحتفى به على موقع البحث الخاص به، وتكريما منه لهذا اليوم العظيم للأرض، فالأرض التي نعيش عليها هى ملكنا جميعا ولهذا تم تخصيص يوم للاحتفال بالأرض على مستوى دولي وعالمي، تكريما لهذه الأرض وحرصا على المحافظة عليها والعمل على نشر المحافظة على الأرض في هذا اليوم لأجل الأرض التي نتشارك فيها جميعا، والأرض هى التي تجمعنا نحن سكان العالم، فشكرا موقع جوجل على تذكيرنا لاحتفال يوم الأرض العالمي الذي نتشارك فيه جميعا.

يوم الأرض

يعتبر احتفال يوم الأرض هو احتفال عالمي ويحتفل به في 22 أبريل من كل عام، وتبتكر الدول الكثير من أنواع الطرق المختلفة للاحتفال في يوم الأرض العالمي لكى تبهر الكثير من الدول الأخرى ولتبعث بسالة على تقدير يوم الأرض العالمي والعمل على التوعية البيئية للشعوب من أجل المحافظة على هذه الأرض التي تجمعنا، وتتشارك جميع الدول في الأرض ولهذا تتشارك الدول في احتفالية يوم الأرض 2019 المخصص للأرض وتقديرا للمنظمات الدولية التي تدعوا إلى احتفالية ذلك اليوم.

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