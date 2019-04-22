“يوم الأرض”إحتفالات بعدد من دول العالم/إحتفال جوجل بأنواع نادرة من الكائنات الحية

“يوم الأرض” هو يوم يحتفل به في عدد كبير من دول العالم، في محاوله للتقليل من الممارسات الخاطئة نحو كوكب الأرض، ويحتفل اليوم 22/4/2019 محرك البحث الشهير جوجل بيوم الأرض بطريقة مميزة، حيث قام بوضع فيديو لصور متحركة لطيور وحيوانات ونباتات نادرة، دليلاً علي تميز كوكب الأرض بكل ماهو فريد ومميز يجب الحفاظ عليه والحد من الثلوث الذي يؤثر علي الحياة البيئية في كوكب الأرض.

إحتفال جوجل بيوم الأرض

إختار محرك البحث “جوجل” في إحتفاله بيوم الأرض أنواع نادرة وفريدة من الكائنات الحية مثل “طائر القطرس” المتجول الذي يتميز بطول جناحيه وهم الأطول بين الطيور، “شجرة الخشب الأحمر الساحلية” وهي الشجرة الأطول في العالم، “الضفدع بيدوفرين أماينسس” وهو الأصغر في العالم، “زهرة الزئبق العملاقة” وهي أحد النباتات المائية المميزة، “شوكيات الجوف” أقدم أنواع الحيوانات الحية، “حشرات قافزات الزيل” التي تعيش في الكهوف العميقة.

بداية الإحتفال بيوم الأرض

كانت بداية الإحتفال “بيوم الأرض“، عندما طلب السنتور الأمريكي “غايلور دنيلسون”، من الكونجرس بتحديد يوم 22/4 من كل عام، لجذب إنتباه البشر لأهمية الحياة والكائنات علي الأرض، وضرورة الحفاظ علي كل ماهو فريد ومميز، وجاء هذا الطلب علي إثر ما شاهده من تأثير التلوث، علي الكائنات الحية البحرية علي شواطيء الولايات المتحدة الأمريكية، بعد حادث تسرب النفط في مياه كاليفورنيا.

عدد الدول التي تحتفل به والهدف منه

يحتفل بيوم الأرض في 180 دولة حول العالم، ويتم الإحتفال به بعمل مجموعات عمل بيئية، للحد من تلوث البيئة بمختلف الأشكال، فمنها العمل علي نظافة الشواطيء، وإغلاق الأضواء فترة زمنية محددة في وقت واحد، والحد من إنبعاثات التلوث المختلفة،ويهدف هذا الإحتفال العالمي إلي نشر الوعي البيئي والإهتمام بالأرض وماعليها من كائنات فريدةً ومميزةً.

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