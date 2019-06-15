هواوي(Huawei) تقوم بوضع علامة تجارية على نظام تشغيل الهاتف المحمول

تقدمت شركة”Huawei” الصينية بطلب للعلامة التجارية لنظام التشغيل ” Hong meng” الخاص بها في تسعة دول وأوروبا على الأقل، حسبما تظهر بيانات من إحدى هيئات الأمم المتحدة، في إشارة إلى أنها قد تنشر خطة احتياطية في الأسواق الرئيسية، وتأتي هذه الخطوة بعد أن وضعت إدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” شركة “Huawei” على قائمة سوداء الشهر الماضي والتي منعتها من التعامل مع شركات التكنولوجيا الأمريكية مثل Alphabet، الذي يستخدم نظام Android، بهواتف Huawei.

منذ ذلك الحين، تقدمت شركة هواوي”Huawei” أكبر شركة لتصنيع معدات شبكات الاتصالات في العالم، بطلب للحصول على علامة Hong meng التجارية في بلدان مثل كمبوديا وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا، وفقاً لبيانات منظمة الأمم المتحدة العالمية للملكية الفكرية”WIPO ” ، كما قدمت طلباً في بيرو في 27 مايو، وفقاً لوكالة مكافحة الاحتكار في البلاد “Indecopi”.

صرح “ريتشارد يو ” الرئيس التنفيذي لقسم المستهلك في شركة هواوي، لصحيفة دي فيلت الألمانية في مقابلة أجريت معه في وقت سابق من هذا العام، أن لدى هواوي نظام تشغيل احتياطي في حالة انقطاعها عن البرامج الأمريكية الصنع.

لم تكشف الشركة، وهي ثاني أكبر منتج للهواتف الذكية في العالم، عن تفاصيل حول نظام التشغيل الخاص بها وعن تطبيقاتها الخاصة بالعلامة التجارية في نظام التشغيل “OS Huawei”، كما ترغب في استخدام “Hong meng” للأدوات التي تتراوح من الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة إلى الروبوتات وأجهزة تلفزيون السيارات.

تقدمت Huawei بطلب للحصول على العلامة التجارية في شهر أغسطس من العام الماضي وحصلت على إيماءة في الشهر الماضي، وفقاً لملف على موقع إدارة الملكية الفكرية في الصين، ووفقاً لبيانات WIPO،تم تقديم أقدم تطبيقات Huawei للعلامة التجارية لنظام التشغيل “Hong meng os ” خارج الصين في 14 مايو إلى مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية وكوريا الجنوبية، أو مباشرةً بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أنها ستلتزم بشركة Huawei في قائمة تصدير سوداء.

تعرضت شركة Huawei لتدقيق مستمر لأكثر من عام، بقيادة مزاعم أمريكية بأن ” الأبواب الخلفية ” في أجهزة التوجيه والمحولات وغيرها من المعدات قد تسمح للصين بالتجسس على الاتصالات الأمريكية.

ومع ذلك، فَزِع المستهلكون من تصاعد الأمور، حيث يتطلع الكثيرون إلى تفريغ أجهزتهم وسط مخاوف من قطع اتصالهم بتحديثات Android في أعقاب القائمة السوداء للولايات المتحدة الأمريكية، وقال مسؤول تنفيذي من هواوي هذا الأسبوع إن آمال Huawei في أن تصبح أكبر شركة للهواتف الذكية مبيعاً في العالم في الربع الأخير من العام الحالي قد تأخرت الآن.

قالت شركة”Indecopi” في بيرو إنها تحتاج إلى مزيد من المعلومات من Huawei قبل أن تتمكن من تسجيل علامة تجارية للشركة عن نظام Hong meng في البلاد، حيث يوجد حوالي 5.5 مليون مستخدم لهاتف Huawei.

ولم تقدم الوكالة تفاصيل عن الوثائق التي سعت إليها، لكنها قالت إن لدى Huawei ما يصل إلى تسعة أشهر للرد، كما رفض ممثلو Huawei في بيرو تقديم تعليق فوري، بينما لم تستجب السفارة الصينية في ليما لطلبات التعليق.

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