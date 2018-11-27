هبوط Insight بنجاح علي سطح المريخ Mars landing 2018

بعد سبعة أشهر من السفر عبر الفضاء ، هبطت مهمة NASA InSight على سطح المريخ أخيرا. و بعد بضع دقائق من الهبوط ، أرسلت InSight “إشارة” رسمية إلى وكالة ناسا الفضائية للإشارة إلى نجاح مهمة Mars landing، وأرسلت مركبة الهبوط صورة لسطح المريخ حيث هبطت. وعمت الفرحة الموجودين في غرفة عملية التحكم في البعثة في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا وسط تصفيق احتفالي وهتافات بعد تأكيد الهبوط. وقد تمت مشاهدة الهبوط في كل أرجاء العالم وحتى عبر البث المباشر في برج بورصة ناسداك في تايمز سكوير في مدينة نيويورك. و خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) بعد عملية الهبوط.

سيستكشف InSight باستخدام التحقيقات الزلزالية والنقل الحراري جزءًا من المريخ. وقد تم إطلاق InSight في 5 مايو، وسيقضي عامين في مهمته. ولتصل InSight إلى المريخ، كانت قد تخطت 301،223،981 ميلاً بسرعة قصوى بلغت 6200 ميل في الساعة في الفضاء، تبعها قمران صناعيان مكعبان. والمركبة الفضائية بحجم حقيبة السفر والتي يطلق عليها “ماركو MarCO ” هي أول الأقمار الصناعية المكعبة التي تطير في الفضاء السحيق.

وتتضمن الصورة الأولى التي التقطها InSight غطاء الغبار الذي لا يزال على العدسة ، والذي سيتم إزالته هذا الأسبوع. البقع السوداء عبارة عن غبار ، وهنالك صخرة في المقدمة الأمامية و إلى اليمين توجد لوحة قدم واحدة من مركبة الهبوط.