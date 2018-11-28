نتائج قوى الأمن الداخلي 2018 – رابط الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي

تقدم الكثير من المواطنين ألي دورات قوي الأمن في لبنان ويبحثون الآن عن نتائج قوي الأمن الداخلي 2018، ومن خلال هذه المقالة عبر موقع نجوم مصرية نقدم لكل المتابعين موعد صدور النتائج وأيضا رابط الحصول علي النتائج بالأسماء في رتبة رقيب متمرن.

نتائج قوي الأمن الداخلي 2018

يمكنكم الاستعلام عن نتائج قوي الأمن الداخلي 2018 عن صدورها عبر موقع المديرية العامة لقوي الأمن الداخلي وهذا بعد أعلان الوزارة بان النتيجة سوف تظهر عبر موقعها الرسمي الإلكتروني عبر الأنترنت حيث توفر للمواطنين في دولة لبنان الذين قدمو في دورات قوي الأمن الاستعلام عن النتائج عبر الرابط التالي(هنا)

موعد نتائج قوي الأمن الداخلي 2018

أصدرت اليوم المديرية العامة لقوي الأمن الداخلي في لبنان بنفي ما يتنقلة الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبالاخص واتساب أن موعد صدور نتائج الأمن الداخلي 2018 قد حدد، وقالت المديرية بان لم يتم حتي الآن تحديد موعد لصدور النتائج.

تتناقل بعض وسائل التواصل الاجتماعي ولا سيما عبر تطبيق “واتساب” خبراً حول تحديد موعد صدور نتائج التطوع لرتبتي رقيب متمرن ودركي متمرن. تؤكد المديرية العامة لـ #قوى_الأمن الداخلي أن هذا الخبر غير صحيح، وأن موعد صدور النتائج لم يحدد حتى الآن.

ونقدم أليكم عبر موقع نجوم مصرية كل التفاصيل المتعلقة حول صدور نتائج قوي الأمن الداخلي 2018 ويمكنك ترك تعليق في الأسفل بجميع الاستفسارات.