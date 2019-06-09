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مطماطة: مدينة تحت الأرض في قلب الصحراء التونسية !

كتب فارس عبد القادر مبروكفي آخر تحديث
مطماطة: مدينة تحت الأرض في قلب الصحراء التونسية !

مطماطة هي مدينة كاملة بقيت مدفونة تحت الصحراء لقرون وقد كانت ملاذا للمقاومين او “الفلاقة” كما يسمونهم في تونس و الذين حاربوا المستعمر الفرنسي بإستعمال السلاح و تقع مطماطة في الجنوب الشرقي التونسي تحديدا في ولاية قابس

مطماطة: مدينة تحت الأرض في قلب الصحراء التونسية !

حسب الأسطورة التي يتداولها الاهالي تم بناء مدينة مطماطة  الغريبة عبر حفر حفرة كبيرة جدا في الأرض و تحفر الكهوف في محيط هذه الحفرة ليتم استغلالها ككهوف وحماية من الشمس و العوامل الطبيعية. مدينة مطماطة الغريبة هي المكان الحقيقي الذي تم فيه تصوير سلسلة افلام حرب النجوم (Star Wars) عام 1970 وكانت الكهوف منزل عائلة لارس في الفيلم مما جعل هذه المنطقة من اشهر الأماكن في العالم.

مطماطة: مدينة تحت الأرض في قلب الصحراء التونسية !

الإسم الأمازيغي للمدينة هو “أثوب” وتعني مدينة السعادة وقد سميت لاحقا بمطماطة القديمة نسبة الى قبيلة أمازيغية.

تم بناء المدينة تحت الأرض حتى لا يراها العدو و حتى يستطيع اهلها التأقلم مع المناخ فقد كانت الكهوف كان دوما دافئا في الشتاء و باردا في الصيف.

تمثل مطماطة حتى اليوم قطبا سياحيا في البلاد التونسية و مازال السياح يتوافدون على هذه المدينة الغريبة ومازال سكانها اليوم يتكلمون اللغة الأمازيغية دون غيرها.

مطماطة: مدينة تحت الأرض في قلب الصحراء التونسية !

 

ان هذه المدينة اثبات على ذكاء سكانها الاصليين (الأمازيغيين) الذين استطاعوا تحدي التضاريس الصعبة و تسخير العوامل الطبيعية القاهرة ليصنع لنفسه ظروفا ملائمة للعيش و التغلب على الطبيعة بالعقل.

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عن الكاتب

فارس عبد القادر مبروك

اسمي فارس من تونس مخرج اذاعي و محرر سابق في محطة راديو و ادرس تكنولوجيا الاتصالات , احب التدوين وكتابة المقالات خاصة التكنولوجية منها ...من هواياتي التصميم و مطالعة الروايات

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