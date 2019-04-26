مدريد تتحول إلى أكثر مدن العالم انفتاحا

ما الذي ستراه في مدريد؟ التماثيل الكلاسيكية التي تعبر عن حب الأسبان للفنون في حديقة( ريتيرو)،المدينة المعروفة بـ انفتاحها على الناس من أمريكا اللاتينية وأوربا وإفريقيا والصين واليابان،توفر البنية التحتية الممتازة،الحياة الإبداعية المزدهرة، فضلا عن المناخ الدافئ والجاف ،فهي العاصمة الأكثر جفافا في جميع أوربا لمحبي الجو الدافئ والجاف وخاصة من الدول شديدة البرودة ، فهذه المدينة العريقة المثيرة والمليئة بالثقافة والمتاحف الرائعة فضلا عن الحدائق المزدحمة والمرحبة حيث بإمكانك زيارة العديد منها الأماكن وتكوين الصداقات، فهم أناس يحبون الأخر ويرحبون به فضلا عن الحفلات الموسيقية المجانية التي تبدأ في الساعة العاشرة من كل مساء.

هناك ست ملايين سائح يزورون مدريد سنويا يشكل (20%) منهم من سكان برشلونة حيث يجتمعون في الأماكن المميزة هناك ك (بويرتا ديل سول و بلازا مايور واتوشا و باسيو ديل برادو )وغيرها .

تتميز مدريد كذلك بوسائل النقل الكفوءة التي تغنيك عن استئجار سياره وشراءها بكونها مركزا للتنقل في إسبانيا وأوروبا والعالم اما العقارات فبإمكانك البحث عن العقارات للإيجار أو البيع حسب رغبتك في الموقع الشهير idealista.com الخاص بكل ما يتعلق بالعقارات .

أما بخصوص الرعاية الصحية فليس عليك القلق بشأنها فهي ممتازة حيث المستشفيات والعيادات المنتشرة في كل مكان و يعتبر متوسط الأعمار هنا واحدا من أكبر متوسطي الأعمار في العالم بفضل الرعاية الطبية المميزة.

التحدث بالاسبانية ليس ضروريا إن لم تكن راغبا بتعلم اللغة الاسبانية فالأسبان في عمر ثلاثين سنة وما دون درسوا الانكليزية في المدرسة وباستطاعتهم التحدث بها بشكل جيد فلن تعاني من عقبه اللغة أما الأكبر سنا منهم فهم في طور تعلم اللغة ودراستها أما إذا رغبت بتعلم اللغة فهناك العديد من الفرص لذلك.

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