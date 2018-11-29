لماذا لن يلتقي ترامب محمد بن سلمان بقمة العشرين بالأرجنتين | الرئيس الأمريكي يُجيب ويحسم الجدل المُثار – بيان صحفي

كثيراً من الجدل والتساؤلات طُرحت بعد أن صرح مستشار البيت الأبيض للأمن القومي ” جون بولتون “ حول عدم إمكانية لقاء الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” بولي العهد السعودي ” محمد بن سلمان ” خلال حضورهما لفعاليات قمة العشرين والمنعقدة بالأرجنتين للعام الجاري، وحينها نفى بولتون إمكانية عقد مثل هذا اللقاء بين الرئيس الأمريكي وولى العهد السعودي، ومن وقتها تعالت الأصوات المناهضة للمملكة العربية السعودية بالتفسيرات المُتشعبة والمتعددة بربط عدم لقاء ترامب بسلمان بقضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشجقى، واليوم حسم ترامب الموقف وأوضح سبب عدم لقاءه ببن سلمان في الأرجنتين .. فإليكم التفاصيل .

ترامب يوضح سبب عدم إمكانية لقاءه ببن سلمان في قمة العشرين

حيث أكد الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” من خلال تصريحات أدلى بيها اليوم الخميس أثناء لقاءه بالصحفيين وصدر بها بيان صحفي عن البيت الأبيض وذلك قبل توجه مباشرة للمشاركة بقمة العشرين والمقرر لها الانعقاد هذا العام 2018 بالأرجنتين، وذلك خلال رده على تساؤل مباشر حول سبب عدم لقاءه بولي العهد السعودي خلال القمة .

فقال ترامب أن لقاءاته بولي العهد السعودي لم تتوقف أبداً ومستمرة دائمًا، وأضاف انه بالفعل التقاه عدة مرات قبل ذلك لمناقشة العديد من القضايا الهامة والمشتركة بين بلاده والسعودية ،وأوضح أن سبب عدم لقاءه هذه المرة بولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الأرجنتين يرجع إلى عدم الإعداد المُسبق لمثل هذا اللقاء بينه وبين محمد بن سلمان، وليس لأي سبب أخر .

ورغم ما أُعلن رسمياً من قبل ترامب ومن قبله مستشاره عن الأمن القومي عن عدم لقاء رسمي قد يجمع الرئيس الأمريكي بولي العهد السعودي، إلا أن مصادر داخل البيت الأبيض توقعت بأن يكون هناك لقاء بين ترامب وبن سلمان في الأرجنتين ولكن بشكلٍ غير رسمي .

ومن الجدير بالذكر :

أن وسائل إعلام روسية أكدت أنه هناك لقاء منتظر قد يجمع كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ولى العهد السعودي على هامش قمة العشرين بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس .

ويذكر أن ولى العهد السعودي قد قام بجولة موسعة بعدد من دول الشرق الأوسط قبل توجه لحضور فعاليات قمة العشرين بالأرجنتين، وكان في مقدمة تلك الجولة الموسعة زيارته للقاهرة ولقاءه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسى .