في نبأ عاجل بثته وكالات الأنباء المحلية والعالمية منذ قليل، قام الجيش الأمريكي ممثلاً في وزارة الدفاع الأمريكية بالعثور على قائد القوات البحرية الأمريكية بالشرق الأوسط وقائد الأسطول الخامس الأمريكي الأدميرال “سكوت ستيرني” ميتاً وعبارة عن جثة هامدة، وذلك في منزله الذي يقيم به بإحدى الدول الخليجية “البحرين”.
تفاصيل العثور على قائد القوات البحرية الأمريكية ميتاً بالبحرين
وفي بيان رسمي ومصور تم على الصفحة الرسمية للقوات البحرية الأمريكية، وألقاه الأميرال “جون ريتشاردسون” قائد العمليات البحرية للبنتاجون، أكد أنه تم العثور عليه ميتاً، إلا أنه لم يتحدث كثيراً ولم يكشف عن سبب الوفاه والتي ما زالت مجهولة حتى الآن، غير أنه أكد أن الداخلية البحرينية أظهرت تعاوناً كبيراً مع القوات الجنائية الأمريكية التي تحقق في الحادث.
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كما أعلن “جون ريتشاردسون” قائد العمليات البحرية للبنتاجون أنه من غير المرجح أن يكون حادث موت قائد القوات البحرية الأمريكية بالشرق الأوسط ناجم عن عنف أو تكون الجريمة جنائية، إلاى أنه أشار إلى أن التحقيقات تعمل على قدم وساق وسوف يتم الإعلان عن النتائج فور الإنتها منها، وأوضح ريتشاردسون أنه تم تعيين اللواء بحرى بول شليس لقيادة الأسطول الخامس والبحرية الأمريكية في الشرق الأوسط، وهو نائباً لـ “سكوت ستيرني” الذي عثر عليه ميتاً اليوم.
🔉MT @CNORichardson: Team, it's my sad duty to inform you that today @secnav76 and I were informed that Vice Adm. Scott Stearney, our commander of @US5thFleet in Bahrain, was found deceased in his residence in Bahrain today. pic.twitter.com/vuw86W0fxh
— U.S. Navy (@USNavy) December 1, 2018
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