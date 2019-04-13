فتاه تركية معاقه تكتب كتابا بإصبع واحد

أثبتت الفتاه التركية ( رقيه تريان) أن لايأس مع الحياة ولاحياه مع اليأس بعد أن قامت بكتابه كتاب بإصبع واحد فقط حقق مبيعات كبيره و حظيت رقيه على إثره بشهره كبيره في الإعلام وفي وسائل التواصل الاجتماعي.

( لايوجد أبدا حاجز أمام الأشخاص ذوي الاعاقه ، تكفيهم الاراده ) تقول رقيه التي اثبتت ان الموهبه يمكن ان تتواجد لدى المعاقين كما الاصحاء، فلم تمنعها اعاقتها من رفع التحدي وكسر قيود المستحيل من اجل تحقيق حلمها .

رقيه تريان البالغه من العمر( 38 ) عاما مصابه بشلل تام تقريبا، فهي غير قادرة على استخدام 98% من جسدها وتعيش مع والدتها الكبيره في السن و التي تقوم على رعايتها في شقه صغيره مستأجره في مدينه ( سكاريا) التركية ( شمال غرب تركيا بمسافة 148 كم عن مدينه اسطنبول ) .

تقول رقيه أنها كانت تحلم بشراء منزل لوالدتها ولم تستطع مساعدتها الابتاليف كتاب باستخدام إصبعها الوحيد الذي تستطيع استخدامه واستطاعت أن تحقق مبيعات كبيره حيث بيعت (150 ألف) نسخه من كتابها خلال الثلاث اشهر الأولى لنشره وكانت سعادتها لاتوصف حينما تمكنت من أن تحقق حلمها بشراء منزلها الخاص مع والدتها.

كتاب (المعلقون بجناح ملاك مكسور ) هو مجموعه قصصيه وهو الكتاب الأول لرقيه ولن يكون الأخير على حد قولها فلاحد لآمال رقيه وطموحاتها ، فهي تعتزم كتابه كتاب آخر قالت أنها بدأت به و ستستخدم ريعه من اجل أنشاء مركز لأعاده التأهيل .

قصه من قصص الإلهام الرائعة.

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