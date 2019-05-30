عشر حقائق سريعة عن استراليا

رغم كبر مساحتها وشهرتها الاان الكثير من الناس لايعرف عنها الا القليل، إنها استراليا البلاد الشاسعة في نصف الكرة الجنوبي وإليك أهم عشرة حقائق عن هذا البلد الكبير :

1. اللغة الانكليزية هي اللغة الرسمية في البلاد الا انه هناك لغات اخرى متداولة في استراليا كلغة الماندرين( اللغة الرسمية في الصين ) واللغة العربية واللغة اليونانية واللغة الفيتنامية والايطاليه.

2.هي عبارة عن جزيرة كبيرة يحيط بها المحيط الهندي وجنوب المحيط الهادي وهي أصغر قليلا من الولايات المتحدة الأمريكية.

3.عاصمتها كانبيرا وعدد سكانها هو 22507617 نسمة.

4.المناخ قاحل بشكل عام مع الاعتدال في الشرق والجنوب والمناخ الاستوائي في الشمال.

5.العملة القانونية هي الدولار الاسترالي

6.تتنوع ارض استراليا بين السهول والجبال والهضاب حيث المرتفعات في الشرق وفي الجنوب والصحارى في الوسط والهضاب في الشمال والغرب والسهول الرسوبية الشرقية .

7.نظام الحكم هو ملكي دستوري برلماني حيث تعد استراليا جزء من الكومنولث (الشعوب البريطانية) و الملكة اليزابيث الثانية هي رئيس الدولة.

8. أكبر نفقات المعيشة في استراليا هو السكن لاسيما في سيدني وملبورن سواء كانت للتمليك او الايجار وتمتلك أستراليا كميات وفيرة من الأغذية المزروعة محليا حيث يمكنك شراء اللحوم والمأكولات البحريه الطازجه والفواكه والخضراوات من أسواق المزارعين المنتشرة في كل المدن في استراليا.

9.الماء والكهرباء مكلف في استراليا لكن يمكن أن توفر الكثير بتقليص استعمالك للكهرباء.

10.الرعاية الصحية المجانية لا تشمل المغتربين في استراليا بل يجب عليهم التقديم على التأمين الصحي الخاص غير المجاني.

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