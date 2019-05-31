وهي مجموعة من الجزر ذات المناخ الرائع التي تتوسط البحر الكاريبي والمحيط الأطلسي حيث ان الاسم الآخر لها هو أرض 365 شاطئا لكون معظم شواطئ الارخبيل تتميز بشواطئ رملية خلابة وهناك سبعه جزر أخرى صغيرة بجانب هاتين الجزيرتين الكبيرتين التي يمكنك زيارتها بالعبارة او القارب ،وهي من أكثر الوجهات الكاريبية الشعبية للأزواج الذين يودون قضاء عطلة رومانسية فيها.

أما محبي رحلات السفاري ورحلات القوارب والغطس فهذا الأرخبيل هو المكان الملائم لهم.

اليك أهم عشرة حقائق عن أنتيغوا وبربودا :

اللغة الرسمية هي اللغة الانجليزيه مع ان السكان المحليين لا يزالون يستخدمون اللغة الكريولية الكاريبية. تعتبر البلاد عضوا في الكومنولث (الشعوب البريطانية ). المناخ هو استوائي بحري مع اختلاف في درجات الحرارة خلال اليوم. رئيس الدولة هي الملكه اليزابيث الثانيه والحكومة ملكية دستورية مع نظام برلماني. مساحتها 171 ميل مربع أي حوالي 2.5 مرة من حجم واشنطن العاصمة. الجزء الاكثر تطورا في الأرخبيل هو جزيرة أنتيغوا الضخمة المليئة المنتجعات والمرافق السياحية الممتازة. العاصمة هي سانت جون ويقع المطار الدولي الخاص بالارخبيل بالقرب منها. تشتهر الجزيرة بجولات بطائرات الهليكوبتر التي تمنح السياح نظرة أشمل على الجزيرة. أشهر الحدائق الطبيعية الخلابة فيها هي متنزه نيلسون دوكيارد الوطني وفورت بارينغتون وشيرلي هايتس. تكلفة المعيشة في هذا الارخبيل أقل 20% من معظم البلدان الأوروبية والولايات المتحدة إلا أنها باهظة التكلفة في المنتجعات الراقية .

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