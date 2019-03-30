سيدة تنجب طفلين بعد 26 يوم من انجاب طفلها الأول

اريفا سلطان سيدة تقطن قي مقاطعة كولنا ببنجلاديش يعتبرها الطب احدي الحالات الغريبة في عالم الطب حيث أنها انجبت ثلاثة أطفال منهم طفلان قي المرة الأخيرة في خلال ستة وعشرين يوما واكتشف أطباء المستشفى الذي انجبت فيه أن ما حدث لها أنما هو نتيجة لعيب خلقي حيث أن جسد اريفا لا يوجد داخله رحم وحيد مثل باقي النساء أنما يحمل جسدها في داخله رحمان.

فبعد أن انجبت اريفا ذات العشرين عاما طفلها الأول بستة وعشرين يوما بدأت تشعر الأم بآلم في بطنها لم تكن تعرف ما سببه وبعد استمرار الألم توجهت إلى المستشفى ألتي تم داخلها أحراء جرحة قيصرية لاريفا وأخراج طفلين وأشارت المستشفى التي انجبت بها إلى أنها والطفلين بحالة جيدة وليس هناك إي مشاكل صحية لها او لتوامها وانهم غادروا المستشفى بعد أن مكثوا بها لأربعة أيام.

وعن سبب تلك الحالة الغريبة قالت المستشفى أن السيدة تحمل داخل جسدها رحمين وان سبب ما حدث قد يكون خروج ثلاث بويضات وتلقيحها في نفس الوقت لينتج الحملين بالأطفال الثلاثة ويتم انجاب الطفل الأول قبل الطفلين الآخرين.

ولم تكتشف السيدة اريفا وأسرتها ذلك لان أسرة السيدة من الأسر الفقيرة وأنها لم تقم خلال فترة حملها بأجراء فحص بالموجات فوق الصوتية خلال فترة الحمل وهو ما كان يمكن من خلاله فقط اكتشاف حقيقة حالة السيدة .