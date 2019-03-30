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سيدة تنجب طفلين بعد 26 يوم من انجاب طفلها الأول

كتب Zahraa Mohamed آخر تحديث

اريفا سلطان سيدة تقطن قي مقاطعة كولنا ببنجلاديش يعتبرها الطب احدي الحالات الغريبة في عالم الطب حيث أنها انجبت ثلاثة أطفال  منهم طفلان قي المرة الأخيرة في خلال ستة وعشرين يوما واكتشف أطباء المستشفى الذي انجبت فيه أن ما حدث لها أنما هو نتيجة لعيب خلقي حيث أن جسد اريفا لا يوجد داخله رحم وحيد مثل باقي النساء أنما يحمل جسدها في داخله رحمان.

فبعد أن انجبت اريفا ذات العشرين عاما طفلها الأول بستة وعشرين يوما بدأت تشعر  الأم بآلم في بطنها لم تكن تعرف ما سببه وبعد استمرار الألم توجهت إلى المستشفى ألتي تم داخلها أحراء جرحة قيصرية لاريفا وأخراج طفلين  وأشارت المستشفى التي انجبت بها إلى أنها والطفلين بحالة جيدة وليس هناك إي مشاكل صحية لها او لتوامها وانهم غادروا المستشفى بعد أن مكثوا بها لأربعة أيام.

وعن سبب تلك الحالة الغريبة قالت المستشفى أن السيدة تحمل داخل جسدها رحمين وان سبب ما حدث قد يكون خروج ثلاث بويضات وتلقيحها في نفس الوقت  لينتج الحملين بالأطفال الثلاثة ويتم انجاب الطفل الأول قبل الطفلين الآخرين.

ولم تكتشف السيدة اريفا وأسرتها ذلك لان  أسرة السيدة من الأسر الفقيرة وأنها لم تقم خلال فترة حملها بأجراء فحص بالموجات فوق الصوتية خلال فترة الحمل وهو ما كان يمكن من خلاله فقط اكتشاف حقيقة حالة السيدة .


عن الكاتب

Zahraa Mohamed

محاسب -قنا محرر بنجوم مصرية من عام 2011

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