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سريلانكا تعتقل 40 مشتبها بهم بعد التفجيرات، وصل عدد القتلى إلى 310

كتب هاني محروس آخر تحديث

كولومبو، سريلانكا (أسوشيتد برس)
بعد أن فُرضت حالة الطوارئ على البلاد يوم الثلاثاء، منحت السلطات للقوات العسكرية السريلانكية، وألقت الشرطة القبض على 40 مشتبهاً فيهم، بما في ذلك سائق سيارة زُعم أن مفجرين انتحاريين « ضالعين في تفجيرات عيد الفصح القاتل » و« مالك السيارة » من منزل يعيش فيه بعضهم، حسب ما قال المسؤولون.

سريلانكا تعتقل 40 مشتبها بهم بعد التفجيرات، وصل عدد القتلى إلى 310
أعطى رئيس سريلانكا للجيش سُلطات أوسع لاحتجاز واعتقال المشتبه بهم، وهي نفس السلطات التي اُستخدمت خلال الحرب الأهلية التي استمرت 26 عامًا لكنها سُحبت منهم عندما انتهت الحرب في عام 2009.

سريلانكا تعتقل 40 مشتبها بهم بعد التفجيرات، وصل عدد القتلى إلى 310
وقال المتحدث باسم الشرطة روان جوناسيكارا إن عدد القتلى في هجمات يوم الأحد ارتفع إلى 310.

سريلانكا تعتقل 40 مشتبها بهم بعد التفجيرات، وصل عدد القتلى إلى 310
أعلن الرئيس « مايثريبالا سيريسينا » يوم الثلاثاء هو يوم حداد.

سريلانكا تعتقل 40 مشتبها بهم بعد التفجيرات، وصل عدد القتلى إلى 310

تعتزم السلطات السريلانكية إطلاع الدبلوماسيين الأجانب وتلقي المساعدة من مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالات أخرى لجمع المعلومات بعد أن كشف المسؤولون يوم الاثنين عن تلقي تحذيرات قبل أسابيع من احتمال حدوث هجوم من قبل جماعة إسلامية متطرفة ينحى عليها باللائمة في سفك الدماء.

سريلانكا تعتقل 40 مشتبها بهم بعد التفجيرات، وصل عدد القتلى إلى 310
وكانت الهجمات الستة المتزامنة على ثلاث كنائس وثلاثة فنادق فاخرة وثلاثة انفجارات ذات صلة في وقت لاحق يوم الأحد من أشد أعمال عنف في الدولة الواقعة في جنوب آسيا.

سريلانكا تعتقل 40 مشتبها بهم بعد التفجيرات، وصل عدد القتلى إلى 310
منعت الحكومة معظم وسائل التواصل الاجتماعي للحد من المعلومات الخاطئة، وتم رفع حظر التجول على مستوى البلاد، ظلت شوارع وسط « كولومبو »، مهجورة وأغلقت المتاجر بينما كان الجنود المسلحون يحرسون.

سريلانكا تعتقل 40 مشتبها بهم بعد التفجيرات، وصل عدد القتلى إلى 310
وقال رئيس الوزراء « رانيل ويكريميسينجه » إنه يخشى من أن تطلق المذبحة العنان لعدم الاستقرار وتعهد “بتكليف جميع السلطات اللازمة مع قوات الدفاع” بالعمل ضد المسؤولين عنها.

سريلانكا تعتقل 40 مشتبها بهم بعد التفجيرات، وصل عدد القتلى إلى 310
في إشارة إلى التوترات، تسببت ثلاثة انفجارات في حالة من الذعر ولكن لم تقع إصابات فيما يبدو، حيث كانت الشرطة تنزع فتيل القنابل داخل سيارة كانت متوقفة بالقرب من إحدى الكنائس المنكوبة.

سريلانكا تعتقل 40 مشتبها بهم بعد التفجيرات، وصل عدد القتلى إلى 310

وفي الوقت نفسه تم اكتشاف العشرات من المفجرين بالقرب من مستودع الحافلات الرئيسي في كولومبو، لكن المسؤولين امتنعوا عن ذكر ما إذا كانوا على صلة بالهجمات.

سريلانكا تعتقل 40 مشتبها بهم بعد التفجيرات، وصل عدد القتلى إلى 310

سبّب إغلاق وسائل التواصل الاجتماعي في حدوث الفوضى وأدي إلي عدم طمأنة السكان والزوار بأن الخطر قد تلاشى.

وكانت قد حذرت وكالات الاستخبارات الدولية من أن جماعة تُسمى « توفيك جامات الوطنية » كانت تخطط لشن هجمات، لكن يبدو أن المعلومة لم تصل إلى مكتب رئيس الوزراء إلا بعد المذبحة، مما فضح الاضطرابات السياسية المستمرة في أعلى مستويات الحكومة السريلانكية.

سريلانكا تعتقل 40 مشتبها بهم بعد التفجيرات، وصل عدد القتلى إلى 310

وقال وزير الصحة « راجيا سينا رأتني » إن التحذيرات بدأت في 4 أبريل، وكتبت وزارة الدفاع إلى قائد الشرطة بمعلومات تتضمن اسم الجماعة، وكتبت الشرطة 11 أبريل / نيسان لرؤساء أمن الجهاز القضائي وقسم الأمن الدبلوماسي.

سريلانكا تعتقل 40 مشتبها بهم بعد التفجيرات، وصل عدد القتلى إلى 310

كان الرئيس « مايثريبالا سيريسينا »، الذي خارج البلاد يوم الأحد الذي حدثت فية المأساة، وكان قد أطاح برئيس الوزراء « رانيل ويكرمسينغ » في أكتوبر السابق وحل مجلس الوزراء.

سريلانكا تعتقل 40 مشتبها بهم بعد التفجيرات، وصل عدد القتلى إلى 310

واأيضاً نقضت المحكمة العليا أفعاله، لكن لم يُسمح لرئيس الوزراء بالدخول إلى اجتماعات مجلس الأمن منذ أكتوبر، مما تركه هو وحكومته بعيدة عن المعلومات الاستخباراتية.

سريلانكا تعتقل 40 مشتبها بهم بعد التفجيرات، وصل عدد القتلى إلى 310

ولم يتضح ما الإجراء الذي اتُخذ بعد التهديدات، وقالت السلطات إنها تعرف أين تدربت الجماعة وإنه كان لديها منازل آمنة، لكنها لم تحدد هوية أي من الانتحاريين، الذين تم انتشال جثثهم، أو العشرات من المشتبه بهم الآخرين الذين تم احتجازهم.

سريلانكا تعتقل 40 مشتبها بهم بعد التفجيرات، وصل عدد القتلى إلى 310

وقال وزير الصحة « راجيا سينا رأتني » إن جميع المفجرين كانوا سريلانكيين ، لكن السلطات قالت إنهم يشتبهون بقوة في وجود صلات أجنبية.

أيضا غير واضح ما هو الدافع من العملية الانتحارية، إن تاريخ الأغلبية البوذية في سريلانكا ( البلد الذي يبلغ عدد سكانه 21 مليون نسمة، بما في ذلك الأقليات الهندوسية والإسلامية والمسيحية الكبيرة ) مليء بالصراعات العرقية والطائفية.

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عن الكاتب

هاني محروس

بكالوريوس اعلام جامعه القاهره كاتب و محب للفنون والثقافه والموضوعات العلميه الغريبه والمثيره والفضاء وعلوم الفضاء والتراث والأثار والحضارات القديمه والازمنه الغابره والعتيقه والانسان البدائي القديم.

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