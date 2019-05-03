تقع الأرجنتين في الجزء الجنوبي من أمريكا الجنوبية بين شيلي و الأورغواي، أما العاصمة فهي بوينس ايرس والعملة المتداولة هي البيزو الأرجنتيني حيث يبلغ عدد السكان 4388648 نسمة .

المناخ : يعيش معظم السكان في منطقة معتدلة بجو معتدل الاان مناخ البلاد شديد التنوع حيث المناطق شبه الاستوائية في الشمال والمناطق الصحراوية في الوسط والمناخ القطبي في الجنوب فالارجنتين بلاد واسعة مترامية الأطراف، حيث المزارع الخصبة والغابات الاستوائية وجبال الانديز الشاهقة.

إليك ستة حقائق سريعة عن الأرجنتين :

1.اللغة الرسمية هي اللغة الإسبانية إضافة إلى الانكليزية والايطالية والفرنسية والألمانية في كل أنحاء الأرجنتين .

2.العاصمة بوينس آيرس هي المدينة الأكثر شعبية في أمريكا الجنوبية فهي مدينة متنوعة الأعراق والثقافات .

يعيش الكثير من المهاجرين من أوروبا ودول البلطيق وحتى الصين في بوينس ايرس إلا أن الطابع العام للمدينة هو الطابع الاسباني ، لذا تسمى بيونس ايرس باريس أمريكا اللاتينية .

3.تعتبر الأرجنتين من أكثر الوجهات التقاعدية المرحبة بطابعها الأوروبي المدهش وطبيعتها الخلابة إضافة الى انخفاض كلفة المعيشة فيها وكونها من أقل البلدان تقييدا للأجانب في امتلاك العقارات .

4.الأرجنتين من أكثر البلدان أمانا في أمريكا الجنوبية ،والأكثر تنوعا ففيها المدن الصاخبة والغابات المذهلة ،إضافة الى حرص السكان المحليين على إظهار كرم الضيافة والترحاب الحار بالمغتربين والزوار .

5.يتميز أسلوب الحياة في الأرجنتين بإعطائه الأولوية للأسرة والمجتمع والأنشطة الاجتماعية.

6.أفضل الأماكن إثارة للاهتمام بالنسبة للمغتربين والسياح هي مار ديل بلاتا الوجهة الشاطئية حيث النشاطات السياحية في الصيف،و بويرتو اجوازو المدينة الصغيرة التي تضم شلالات اجوازو العظيمة وباريلوتشي التي تضم أفضل منحدرات التزلج فهي تشبه قرية جبلية سويسرية ،و مندوزا المدينة التي تقع عند سفح جبال الانديز مدينة ركوب الخيل و الدراجات والمشي لمسافات طويلة .

← إقرأ أيضاً: