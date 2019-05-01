سبع حقائق ممتعة ومثيره حول إيطاليا

1.تحتوي ايطاليا داخلها على دولتين مستقلتين داخل حدودها الأولى هي دولة الفاتيكان ،أما الثانية فهي جمهورية سان مارينو أقدم جمهورية في العالم .

2.تحيط شبه الجزيرة الإيطالية ثلاث بحار هي البحر الأبيض المتوسط ، البحر الأدرياتيكي والبحر الأيوني .

3.أقدم جامعة في عموم أوربا كانت في إيطاليا وهي جامعة بولونيا تأسست في عام 1088 ولا تزال تعمل منذ ذلك الحين،، اما أقدم مدرسة طبية رسمية فكانت( Schola medica salernitana )في ساليرنو التي بنيت في القرن التاسع ،حيث جمعت بين النصوص اللاتينية والعربية والاغريقيه الخاصة بكل الدراسات الطبية المتاحة في ذلك الوقت .

4.توجد أكثر من لغة واحدة دارجة في إيطاليا، فاللغة الإيطالية هي الرسمية طبعا الاان اللغة الألمانية تنتشر على نطاق واسع في ترينتينو أما في فريولي فينيتسيا جوليا فاللغة السلوفينية هي الغالبة ، أما في فالي دي أوستا و منطقة ليغوريا فاللغة الإيطالية والفرنسية هي الدارجة هناك .

5.يوجد في ايطاليا نظام رعاية صحية يوفر تغطية عالمية بكلفة جيدة وتتوفر هذه الرعاية الصحية أيضا للمقيمين بشكل قانوني في إيطاليا ،أما العاملون من السكان فيوفر لهم أرباب العمل مساهمات الرعاية الصحية كذلك ،إضافة إلى توافر العيادات الخاصة والمستشفيات ، حيث يتوفر التأمين الصحي الخاص أيضا .

6.عدد السكان هو 120. 61855 وفق تقديرات عام 2015.

7.كانت إيطاليا في الماضي دولة ملكية وتم إلغاؤها بعد إعلان الجمهورية بعد الحرب العالمية الثانية ، أما بالنسبة للاقتصاد فهو اقتصاد صناعي متنوع حيث الشمال الصناعي المتطور والجنوب الزراعي الأقل تطورا.

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