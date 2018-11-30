عاجل | زلزال عنيف يضرب أمريكا بقوة 7 درجات على مقياس رختر وتوقعات تسونامي عنيف .. توقعات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بزلزال عنيف يضرب الشرق الأوسط

كما شعر سكان الولاية بالهزة الأرضية، التي وصفها الكثيرين بأنها هزة أرضية كبيرة، ويتم حاليا حصرالخسائر البشريه والمادية من جراء الهزة الأرضية التي ضربت ولاية الاسكا الأمريكية.
توقعات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط
وكانت وكالة المسح الجيولوجي الأمريكية (U.S. تGeologicalSurvey) قد أعلنت أن زلزال سيضرب شبه الجزيرة العربية ودول الخليج، والعراق وإيران وبعض دول شرق أفريقيا وذلك بسبب حدوث زلزال ضخم جدًا، ومتوقع أن قوة الزلزال سيتجاوز على مقياس ريختر 9 درجات، ليصل إلى 10 درجات.حسب ما حذرت منه وكالة الجيولوجيا الأمريكية.
وقد ذكرت وكالة الجيولوجيا الأمريكية: أن “صفيحة ضخمة تقع على عمق 20 كيلومتر ستتحرك من جنوب شرق إيران إلى دول الخليج هذا من ناحية جنوب إيران، وكذلك ستتحرك صفيحة من الشرق إلى دول باكستان والهند وشرق أسيا قد تحدث زلزالاً ضخمًا جدًا. وأضافت، أن قوة الزلزال الأولية تقدر بـ 10 درجات على مقياس ريختر وهو كفيل بتدمير منطقة كاملة ودفنها بما فيها تحت قاع الأرض”.
وقد حذرت الوكالة أيضا بحدوث زلزال يضرب إيران ودول الخليج العراق ، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات، وشرق ووسط السعودية، وشمال شرق عمان من هزات ارتدادية بقوة 5 درجات وهي كفيلة بتدمير البنى التحتية بما فيها من طرق وشوارع وجسور ومحطات وأبراج الكهرباء والأبراج الشاهقة وجميع المنشآت العامة.
أقرأ أيضا وتعرف على أهم الأخبار اضغط على الصورة
|منظمة الصحة العالمية تحظر 7 نكهات صناعية تسبب السرطان
|الاستعلام عن فاتورة الكهرباء التعريفة الجديدة
|سعر الدولار اليوم وتوفعات اسعارة مستقبلا
|سعر الذهب اليوم وتوقعات اسعارة المستقبلية
أقرأ أيضا وتعرف على أهم الأخبار
|تسونامي عنيف بسبب انزلاق جبل بالبحر المتوسط
|توقعات عاصفة شمسية مدمرة تضرب الأرض
|فضيحة كلينتون ومونيكا والفستان الأزرق
|اليابان تفقد إحدى الجزر بأحشاء المحيط
التعليقات