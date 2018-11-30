عاجل | زلزال عنيف يضرب أمريكا بقوة 7 درجات على مقياس رختر وتوقعات تسونامي عنيف .. توقعات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بزلزال عنيف يضرب الشرق الأوسط

ضرب زلزال عنيف منذ قليل ولاية الاسكا بالولايات المتحدة الأمريكية تسبب في تشققات أرضية، وقد وجهت السلطات الأمريكية تحذيرات من موجة مد تسونامي تضرب الساحل الغربي الأمريكي، هذا وقد نشرت إحدى المذيعات بولاية الاسكا العديد من الصور من داخل غرفة إعداد الأخبار الخاصة بقناة “KTVA”، وتظهر الصور حالة من الدمار تعم الولاية، وقد وقع مركز الزلزال الذي ضرب الولاية على بعد 13 كلم من أنكوريج وعلى عمق 41 كلم.

