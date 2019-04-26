خمس أرخص أماكن للعيش في 2019

صنفت العديد من الوجهات في العالم بكونها أفضل الملاذات في العالم بتكلفة معيشة مناسبة من حيث النفقات اليومية ومحلات البقالة والتذاكر ودور السينما ومحلات البقالة وعضوية الصالة الرياضية وغيرها وفيما يلي أفضل خمس دول التي حصلت على أعلى معدل في فئة تكاليف المعيشة في مؤشر التقاعد العالمي السنوي لعام 2019 :

1.بوليفيا هذا البلد يقع في أمريكا الجنوبية ويقدم مجموعه منوعه من خيارات نمط المعيشة لجزء بسيط من تكاليف أمريكا الشمالية وتمثل مدينة (كوتشابامبا) خيار شائع بين المغتربين الراغبين بأسلوب حياه بطي حيث تناول الطعام الممتع في الخارج في المطاعم العديده التي تقدم وجبات لذيذة كالدجاج المقلي مع الأرز مقابل( 150دولار) فقط إضافة إلى رخص أسعار العقارات أيضا .

2.بيرو واحدة من أفضل الأماكن ذات تكلفه العيش القليلة ،حيث تكلفة الغذاء والنقل والإقامة اقل بكثير للمتقاعدين الراغبين بنوعيه حياه عالية بتكلفة منخفضة، حيث يبلغ إيجار شقه في حي( ميرافلورس )وهو حي راقي في ليما ( 800 دولار) فقط .

3.تايلاند تقدم هذه الدولة التي تحتل المركز الثالث مجموعة واسعة من خيارات التقاعد سواء في البلدات والمدن النابضة بالحياة او المناطق المطلة على الشواطي وتعد ( شيانغ ماي) ثاني اكبر مدينة في البلاد من المدن المفضلة للمتقاعدين والمغتربين حيث المنتجعات الممتازة هناك و نوادي الغولف إضافة إلى تجارب تناول الطعام الراقية في العديد من المطاعم الرائعة المنتشرة هناك .

4.فيتنام إحدى أجمل الوجهات الرائعة الغنية بالجمال الطبيعي سواء رغبت بالعيش وسط جبال غابات الصنوبر او في قلب المدينة ،ستجد مساكن حديثة ممتازة بتكلفة منخفضةحيث بإمكانك تناول الطعام في المطاعم الغربية هناك أو إعداد الطعام بنفسك بعد التسوق من محلات البقالة .

5.كمبوديا فازت كمبوديا للمرة الرابعة على التوالي بالجائزة الأولى في فئة تكاليف المعيشة في مؤشر التقاعد العالمي السنوي وتقع في قبل جنوب شرق آسيا ،حيث يزدهر فيها النمو الاقتصادي والسياحة حيث الشواطئ الجميلة والمعابد القديمة وتسمى (مملكة العجائب ) حيث يمكن للمتقاعدين عيش حياة مرفهة بتكاليف منخفضة جدا.