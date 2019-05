حقيقة زواج النجمة ’صوفي تيرنر’ نجمة مسلسل ’Games of thrones’

تزوج المغني الامريكي جو جوناس من نجمة مسلسل Games of thrones صوفي تيرنر في حفل زفاف اقيم عقب انتهاء حفل توزيع جوائز Billboard الموسيقي في لاس فيجاس بحضور اصدقائهما المقربين وشهد حفل الزفاف البسيط حضور كبير لنجوم ونجمات هوليوود في مقدمتهم شقيق جو جوناس، المغني نيك جوناس وزوجته نجمة بوليوود بريانكا شوبرا.

جسّدت صوفي تيرنر دورَ الشابّة النبيلة سانسا ستارك في المسلسل الخيالي الدرامي صراع العروش بدأ صوفي التصوير للمسلسل في 2010 حيثُ لم تكن تتجاوزُ آنذاك الرابعة عشر سنة ويُعتبر تجسيدها لشخصيّة سانسا أول دور تلفزيوني لها في مسيرتها في 2012 رُشّحت صوفي للتنافس على جائزة «أفضل ممثلة شابّة في مسلسل تلفزيوني» إلى جانب شقيقتها في ذات المُسلسل مايسي.

قدمت أول تجربة سينمائية لها في فيلم “Another me” المقتبس عن رواية كاثرين ماكفيل Catherine MacPhil، حيث لعبت دور البطولة في الفيلم الذي صدر عام 2012. وقد ساعد ذلك في تعزيز شهرتها ومكانتها بين الممثلين و في عام 2013 ، حصلت على فرصة لتمثيل شخصية أديلين مارس Adeline March في فيلم The Thirteen Tale. ومرة أخرى في العام نفسه، مثلة في فيلم Barely Lethal الذي صدر في 29 مايو 2015 كما حصلت على فرصة لرواية كتاب مسموع حول القصة القصيرةThe Girl in the Mirror، وهي للكاتب ليف غروسمان Lev Grossman.

وقد واصلت العيش في منزل والديها أثناء تصوير المواسم السابقة للسلسلة التلفزيونية؛ بالتناوب بين ستة أشهر من التصوير وستة أشهر في المنزل. وبحلول الموسم السادس اشترت شقة في لندن، لكنها قالت إنها بقيت هناك فقط لمدة إجمالية ربما أسبوعين، كنقطة توقف عندما تسافر لظهور عام أو لاستخدام المطار.

بلغت ترنر من العمر 21 عامًا بحلول الموسم السابع من السلسلة التلفزيونية.

← إقرأ أيضاً: