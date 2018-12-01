عاجل| وفاة الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب منذ قليل وبيان من أسرته و15 معلومة عنه

أعلن منذ قليل المتحدث الرسمي باسم عائلة “بوش” عن وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب بعد صراع طويل مع المرض، وذلك عن عمر ناهز الـ94 سنة، ويعد بوش الأب هو الرئيس الـ 41 للولايات المتحدة الأمريكية، كما أنه من أطول رؤساء أمريكا عمراً، كما أعلن بوش الإبن هو الآخر عن وفاة والده صباح اليوم السبت الموافق الأول من ديسمبر.
15 معلومة عن الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب
- ونعرض لمتابعي نجوم مصرية أبرز 15 معلومة عن الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب الذي توفي اليوم.
- كان مولده في الثاني عشر من يونيو عام 1924 وذلك في ولاية ماساتشوستس
- وهو في سن الـ18 التحق بالبحرية الأمريكية وكان أصغر طيار في سلاح البحرية آنذاك.
- بعد خدمته بالجيش الأمريكي دخل جامعة “بيل” ثم تخرج عام 1948.
- عاش مع عائلته في ولاية تكساس بعد رحيله إليها واشتغل بمجال النفضط وأصبح مليونير ولم يتجاوز عمره في ذلك الوقت 40 سنة.
- في عام 66 دخل جورج بوش الأب انتخابات الكونجرس وفاز فيها.
- في عام 1971 عينه الرئيس نيكسون بوش كسفير للأمم المتحدة.
اقرأ أيضاً:
عاجل| زلزال عنيف يضرب جميع أرجاء الكويت وعدد من الدول المجاورة منذ قليل وتفاصيل الزلازل ومركزه وقوته
أمريكا تحترق| مقتل 76 شخص بكاليفورنيا حتى الآن وفقدان المئات.. ورعب بجورجيا بعد تساقط 30 عربة قطار عليهم محملة بغاز “البروبان”
بالصور| المظاهرات تُشعل فرنسا وقطع للطرقات وإصابة واعتقال المئات وهجوم بحمض الهيدروكلوريك والأسباب والتفاصيل
عاجل “بالصور”| وفاة كريم سامح منذ قليل عن عمر يناهز 22 سنة بعد إصابته بالسرطان منذ 8 شهور فقط
بعد ساعات من توجيهات الرئيس| “رسمياً”.. 6 أشهر مكافأة وبحد أدنى 1800 جنيه للموظفين العاملين بهذه الجهات والصرف فوراً
- عام 73 صار رئيس اللجنة الوطنية.
- وفي عام 74 عين سفيراً للصين.
- كان نائب لرئيس أمريكا من عام 81 إلى عام 89.
- وفي عام 89 ولمدة أربع سنوات تولى رئاسة أمريكا رسمياً.
- بعد خروجه من الرئاسة اهتم بالأنشطة الإنسانية متعاوناً مع بيل كلينتون.
- بعد نجاح ابنه بالرئاسة لقب هو بـ جورج بوش الأب“.
- في أبريل الماضي تدهورت صحته بشكل مفاجئ على إثر عدوى انتقلت له في دمه.
- واليوم 1 ديسمبر توفي جورج بوش الأب.
التعليقات