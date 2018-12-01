عاجل| وفاة الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب منذ قليل وبيان من أسرته و15 معلومة عنه

أعلن منذ قليل المتحدث الرسمي باسم عائلة “بوش” عن وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب بعد صراع طويل مع المرض، وذلك عن عمر ناهز الـ94 سنة، ويعد بوش الأب هو الرئيس الـ 41 للولايات المتحدة الأمريكية، كما أنه من أطول رؤساء أمريكا عمراً، كما أعلن بوش الإبن هو الآخر عن وفاة والده صباح اليوم السبت الموافق الأول من ديسمبر.

15 معلومة عن الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب

ونعرض لمتابعي نجوم مصرية أبرز 15 معلومة عن الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب الذي توفي اليوم.

كان مولده في الثاني عشر من يونيو عام 1924 وذلك في ولاية ماساتشوستس

وهو في سن الـ18 التحق بالبحرية الأمريكية وكان أصغر طيار في سلاح البحرية آنذاك.

بعد خدمته بالجيش الأمريكي دخل جامعة “بيل” ثم تخرج عام 1948.

عاش مع عائلته في ولاية تكساس بعد رحيله إليها واشتغل بمجال النفضط وأصبح مليونير ولم يتجاوز عمره في ذلك الوقت 40 سنة.

في عام 66 دخل جورج بوش الأب انتخابات الكونجرس وفاز فيها.

انتخابات الكونجرس وفاز فيها. في عام 1971 عينه الرئيس نيكسون بوش كسفير للأمم المتحدة.

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عام 73 صار رئيس اللجنة الوطنية.

وفي عام 74 عين سفيراً للصين.

كان نائب لرئيس أمريكا من عام 81 إلى عام 89.

وفي عام 89 ولمدة أربع سنوات تولى رئاسة أمريكا رسمياً.

بعد خروجه من الرئاسة اهتم بالأنشطة الإنسانية متعاوناً مع بيل كلينتون.