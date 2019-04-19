تلبية لدعوة العالمية ستة آلاف زائر للمعرض الدولي ” إنترسك السعودية 2019″ وإشادة المختصين بجودة المعرض

على مدار ثلاث أيام مدة معرض “إنترسك السعودية 2019” ، استمتع أكثر من ستة آلاف زائر للمعرض اغلبهم من المختصين بعروض أكبر منصة تجارية متخصصة في صناعة الأمن والسلامة والوقاية من الحرائق بالعالم والتي ضمت أكثر من 150عارضًا من (20) دولة مثلوا أهم رواد المجال على الصعيد الإقليمي والدولي وقدموا احدث التقنيات والحلول المتخصصة التي تلبى احتياجات أكثر أسواق الأمن والسلامة والحماية من الحرائق بالشرق الأوسط ،

وافتتح المعرض مدير عام الدفاع المدني بالمملكة الفريق سليمان العمرو بحضور اللواء سالم المطرفي مدير عام الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة .

واستفاد المختصين من زوّار معرض “إنترسك السعودية 2019″– من التعرف علي التقنيات الحديثة في مجال السلامة والأمن ؛

لذا كان هناك إجماع من جانب المختصين على نجاح المعرض في دورته الحالية من حيث كفاءة المضمون مع جودة المعروض إضافة للإشادة بحسن التنظيم..

وعن هذا يقول الاستشاري الهندسي (حمدي حسني لبن): بداية أتقدم بالشكر لمجموعة شركة العالمية للأنظمة الأمنية المتكاملة الراعي الذهبي على دعوتهم لنا لزيارة المعرض الامر الذي يوفر لنا كمختصين الفرص في التعرف على احدث الأنظمة الأمنية والسلامة من معدات الحماية الشخصية وشبكات الدوائر التلفزيونية المعلقة والتحكم في الوصول وحماية المحيط والأمن المادي ونظم السلامة من الحرائق ،

وأشار لبن إلي أن مثل هذه الفعاليات تعزز الخيارات المتاحة لدينا لاختيار أفضل الكفاءة التشغيلية للمنتجات وهو ما يفيدنا كمختصين في إدارة المرافق والمنشآت ويساعدنا علي الاختيار الأمثل لمنشاتنا في ظل عمليات التطوير المستمرة التي تشهدها قطاعات المملكة برعاية حكومتها الرشيدة بما يحقق تطلعات المواطنين وعلى صعيد التنظيمي لمثل هذه الفعالية ورعايتها من قبل إدارة الدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية فهو أمر يعكس مدى الاهتمام بقطاع الأمن لتظل المملكة العربية السعودية دائما وابدأ بلدا للأمن والأمان .

ويقول المهندس (محمد السيد ) مهندس الكترونيات؛ أن زيارته للمعرض جاءت تلبية لدعوة من مجموعة شركة العالمية للأنظمة الأمنية المتكاملة الراعي الذهبي ومثلث بالنسبة لي فرصة ذهبية في التعرف على احدث الأنظمة والأجهزة والحلول والتقنيات الحديثة في مجال السلامة حيث اطلعت على احدث أنظمة إنذار حريق معنون وكواشف تحمل صفات كواشف الدخان والحرارة معا ماركة (ِAsenware) بالإضافة لكواشف غاز حديثة وأنظمة وموديلات ربط متطورة . كما تم التعرف على أنظمة إطفاء الحريق وتم التعرف على وحدات ) Rrpeater) وأنظمة تحكم مختلفة .كما تم التعرف على أنظمة المراقبة من كاميرات ثابتة ومتحركة وأجهزة التسجيل الحديثة وإمكانية ربطها عبر الانترنت وأخيرا وبكل تأكيد زيارة معرض بهذا الحجم يضم أكثر من 150 عارض هو فرصة مثالية للتعرف على جودة المنتجات ويتيح لمزيد من الخيارات لتقديم الأفضل لنا كمختصين في المجال العملي

← إقرأ أيضاً: