تقارير صحفية: نسبة سكان الأرض بين الجنسين تبلغ 5.6 مليار أنثى مقابل 2.2 مليار ذكر!

عدد سكان العالم

كم عدد سكان الأرض ؟ أثار الجواب على هذا السؤال صدمة كبيرة واكتسح هذا الخبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد التقرير الذي نشرته إحدى المصادر الصحفية. ورد في هذا التقرير أن نسبة سكان الأرض بين الجنسين ( إناث / ذكور ) غريبة جدا حيث يتواجد على كوكب الأرض 5.6 مليار أنثى فيما لا تتعدى نسبة الذكور 2.2 مليار ذكر.

قامت شعبة السكان في الأمم المتحدة بنفي التقارير الصحفية التي ذكرت هذه الأرقام حول نسبة الذكور إلى الإناث في الأرض بإعتبارها مغلوطة ولا تحتوي على أي نسبة من الصحة.

زعم مقال نشر في صحيفة إخبارية نيجيرية أن عدد الإناث في الأرض 5.6 مليار أنثى و الذي يتجاوز مرتين و نصف عدد الذكور الذي يتمثل في 2.2 مليار ذكر و قد نسبت الصحيفة هذه الأرقام إلى “تقرير التوقعات السكانية العالمية للربع الأول من عام 2019” الصادر عن الأمم المتحدة وشهد هذا الخبر الصحفي المغلوط انتشارا كبيرا على الصعيد العالمي خصوصا في مواقع التواصل الإجتماعي.

أكدت شعبة السكان بالأمم المتحدة أن 3.82 مليار أنثى و 3.89 مليار ذكر هي أحدث التوقعات السكنية لتعداد الجنسين في العالم. وكان ذلك في تصريح إلى وكالة الأنباء “فرانس برس” مما ينفي النسب المذكورة في الصحيفة النيجيرية و يبرز أن نسبة التفاوت في أعداد الجنسين طفيفة جدا.

كما ذكرت صحيفة “ديلي إندبندنت” النيجيرية والتي تلقى شعبية كبيرة بين السياسيين و رجال الأعمال في نفس التقرير و الذي لا يزال متاح في موقعها الإلكتروني أن عدد سكان العالم في سنة 2019 يبلغ 7.8 مليار ساكن و يوجد على كوكب الأرض 130 مليون سجين و مليار شخص متزوج و 70 شخص مصاب بأمراض عقلية.

قالت شعبة السكان في الأمم المتحدة أن هذه النسب مغلوطة و أن التوقعات السكانية لسنة 2019 لم تصدر بعد.

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