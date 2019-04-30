تعرف على لاعبي كرة وفناني دخلوا المجال السياسي و السباق الرئاسي وحققوا نجاحات كبيرة

يوجد الكثير من الكثير من الممثلين ولاعبي الكرة في الكثير من دول العالم خاضوا سباق الترشح للرئاسة وكسب الانتخابات باكتساح ومن أشهر الاعبي الكرة الذي خاضو هذا السباق .

جورج ويا.

أول لاعب كرة قدم يصبح رئيس دولة بعد أن كان أول لاعب إفريقي يحرز جائزة الكرة الذهبية المرموقة عام 1995، بات جورج ويا أول نجم كروي عالمي يتبوأ منصب رئيس بلاده في ليبيريا ليتلقى تهنئة العالم الكروي يعتبر ويا أول لاعب كرة قدم يصبح رئيسا لبلاده على الرغم من الروابط الكثيرة بين الكرة المستديرة والسياسة. فقد دخل لاعبون آخرون المعترك السياسي كما فعل مؤخرا الجورجي كاحا كالادزه مدافع ميلان السابق الذي انتخب عمدة مدينة تبيليسي عاصمة جورجيا بعد أن شغل منصب وزير الطاقة ايضا.

لجورجي كاحا كالادزه.

تميز كالادزه كلاعب كرة في ملعب سان سيرو ولكن علاقته بمغرومته السياسة بدأت بعد قطع علاقته الكروية، واعتزاله عام 2012، إذ أنبأت ملامحه الشخصية بذلك، حيث شكل عنصراً فاعلاً في مجال الشؤون الاجتماعية ببلاده، جورجيا، خلال الفترة التي أمضاها في ميلان وفي فبراير 2012، خلال آخر أشهره في مسيرته الكروية بجنوى، اقتنع كالادزه الثري بالانضمام لحزب المعارضة الرئيسي في بلاده، وبعد فترة تسلم كالادزه حقيبة الطاقة والموارد الطبيعية بجورجيا، وفي خطوة غير تقليدية نوعاً ما، جرت تسمية كالادزه، المبتدئ بشكل نسبي في عالم السياسة، نائباً لرئيس مجلس الوزراء.

كما يوجد الكثير من رؤساء الأندية الأقوياء أمثال سيلفيو برلوسكوني رئيس نادي ميلان سابقا ورئيس وزراء إيطاليا سابقا، بالإضافة إلى رئيس نادي بوكا جونيورز سابقا ماوريتسيو ماكري ورئيس الأرجنتين حاليا.

لاديمير زيلينسكي.

أحدث الفنانين الذين ذاع صيتهم في مجال السياسة، كان الممثل الكوميدي الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الذي انُتخب الأحد الفائت رئيسًا لدولة أوكرانيا، بعد اكتساحه الرئيس المنتهية ولايته بيترو بوروشينكو في جولة الإعادة .

جيمي موراليس.

شخصيةٌ كوميديةٌ أخرى، هي جيمي موراليس، رئيس جواتيمالا الحالي، وهو ممثلٌ سابقٌ، وتولى موراليس رئاسة جواتيمالا في منتصف يناير عام 2016، خلفًا للرئيس السابق أليخاندرو مالدونادو أجيري، وهو صاحب قرار الاعتراف بالقدس عاصمةً لدولة إسرائيل، والذي خلف غضبٌ عربيٌ كبيرٌ تجاه دولة جواتيمالا.

رونالد ريجان.

رونالد ويلسون ريغان هو سياسي وممثل أمريكي راحل شغل منصب الرئيس الأربعين للولايات المتحدة في الفترة من 1981 إلى 1989. وقبل رئاسته كان حاكم ولاية كاليفورنيا الثالث والثلاثين بعد مسيرة كممثل في هوليوود ورئيس نقابة ممثلي .

مارجان ساريك.

ومارجان ساريك، ممثل الكوميديا السابق، واحدٌ من هؤلاء، فهو حاليًا يحكم دولة سلوفانيا، إحدى جمهوريات يوغسلافيا السابقة، التي استقلت عن الجمهورية اليوغسلافية عام 1991.

سكارليت جوهانسون.

فاجأت الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون الجميع بإعلانها احتمالية الترشح في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، المزمع إجراؤها في نوفمبر عام 2020 ولم تستبعد الممثلة الشهيرة المعروفة بنشاطها السياسي مسألة الترشح، وقالت إن ذلك الأمر قد يحدث يومًا ما، لكنها أكدت في الوقت ذاته أنها ستقدم على تلك الخطوة عندما تشعر بالنداء في داخلها.

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