تعرف على شروط العمل في بنما

تعتبر بنما واحده من افضل الدول للعديد من السياح والمغتربين لطبيعتها الجميلة ومناخها والرعاية الصحية الممتازة فيها لذا يتوجه اليها الكثيرون للعمل والاستقرار هناك ، الاان هناك شروطا خاصة للحصول على تأشيرة عمل في بنما حيث تتطلب فحصا جنائيا من مكتب الشرطة المحلي وشهادة صحية جيدة لن تستغرق الكثير من الوقت للحصول عليها ، وعرض عمل مع عقد حيث تقوم الشركات المحلية بإتمام جميع اوراقك اذا حاولت الحصول على عمل لديهم اوان تترك الامور بيد محام محلي للقيام بتامين تأشيرة العمل لك.

هناك وكالات خاصة للبحث عن الكفاءات في بنما حيث تسمح القوانين بتوظيف 10% من الأجانب في بنما اما اذا كنت نتفكر بالبدء بمشروعك الخاص فهناك العديد من الخيارات الجيدة لديك مثل مدرب غوص او امتلاك متجر لادوات الغوص حيث تشجع الحكومة الاستثمارات الأجنبية وتقدم لك بعضا من الاعفاات الضريبية مقابلها.

اما اذا كنت ترغب بالعمل في التصدير فمنطقة كولون الحرة قرب المدخل الأطلسي لقناة بنما ثاني أكبر منطقة معفاة من الرسوم الجمركية (حيث تعتبر هونغ كونغ هي المنطقة الأولى ) هي المكان المناسب لذلك حيث يمكنك تصدير بضائعك الى 500 مليون مستهلك في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

تضم مدينة كولون 1600 شركة من جميع انحاء العالم و يعمل فيها 14000 شخص حيث تم إنشاؤها عام 1948م وبلغت مساحتها 1000 فدان.

اما بقية المشاريع الأخرى الناجحه في بنما فهي المنتجعات و مشاريع السياحة البيئية وتجهيزات إصلاح القوارب اضافة الى مشاريع التطوير العقاري والعديد من المشاريع الأخرى .

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