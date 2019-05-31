 التخطي إلى المحتوى

تعرف على سانت فنسنت

كتب ياسمين إيادفي آخر تحديث
تعرف على سانت فنسنت

هي إحدى جزر غرينادين مع سانت لوسيا من الشمال وغرينادا من الجنوب وهي من أكثر الجزر اكتظاظا بالسكان  ويسميها سكانها فينشي  حيث يصل العديد من زائريها باليخوت الخاصة فهي مرسى مميز لليخوت وقد تم افتتاح مطار ارجيل الخاص بالجزيرة.

اللغة الانكليزية هي اللغة الرسمية هنا  رغم أن السكان المحليين يتحدثون احيانا  اللغة الكريولية الكاريبية ايضا.

الأنشطة في سانت فينسنت  تقدم سانت فينسنت الكثير من الخدمات مثل صناعة الآلاف من اليخوت ،اما في جنوب الجزيرة فهناك مرسى لليخوت  وبعض من أفضل المطاعم في الجزيره.

تعد  واليلابو افضل الاماكن لحشد الزوارق  وهو احد الاماكن المستخدمة في تصوير فيلم قراصنة الكاريبي ومن الاماكن المفضله للسكان والسياح على حد سواء.

أما خليج الشحن على الساحل الشرقي فهو المكان المفضل لرياضة ركوب الأمواج والتجديف اضافة الى العديد من الخلجان الضحلة التي توفر اماكن رائعه لمحبي رياضة الغطس  حيث الشعاب المرجانية والحياة البحرية الوفيرة.

هناك أيضا مسار فيرمونت الطبيعي  في محمية سانت فنسنت الطبيعية البالغة مساحتها  10870 فدان حيث تشاهد أنواع مميزه من الحيوانات والنباتات بضمنها ببغاء  سانت فينسنت النادر ،اما اذا عبرت معبر الخيزران فستجد الشلالات الكبيرة التي تنحدر الى حوضين مثاليين للسباحه.

كنغستاون العاصمة هي مدينة مكتظة وممتازه للتسوق بالرغم من افتقارها للمصممين والمتاجر الفاخرة كما هو الحال بالنسبة لجزر الكاريبي الاخرى لكن المدينه مفعمة بالموسيقى وسوق الفواكه والخضار الحيوي اضافة الى تواجد اقدم حديقة نباتية في نصف الكرة الغربي حيث انشئت في 1756 وتتميز بالعديد  من النباتات المميزة من ضمنها  أشجار فاكهة الخبز  .

← إقرأ أيضاً:


قد يهمك:

عن الكاتب

ياسمين إياد

خريجه كليه التربيه قسم الكيمياء . عملت ككيميائيه لعشر سنوات اضافه الى ممارستي الاعمال الاداريه المتعلقه باعمال المختبر كطبع التقارير الخاصه بنتائج الفحوصات الكيميائيه والمذكرات. معرفه جيده باللغه الانكليزيه والعمل على برنامج word. احب الكتابه واجيدها اضافه الى مهاره التدقيق اللغوي الخبرات: ادخال البيانات ، الكتابه ، التدقيق اللغوي، مهارات تنظيميه وكتابيه خبره لاباس بها بالتسويق على وسائل التواصل الاجنماعي

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.