تعرف على سانت فنسنت

هي إحدى جزر غرينادين مع سانت لوسيا من الشمال وغرينادا من الجنوب وهي من أكثر الجزر اكتظاظا بالسكان ويسميها سكانها فينشي حيث يصل العديد من زائريها باليخوت الخاصة فهي مرسى مميز لليخوت وقد تم افتتاح مطار ارجيل الخاص بالجزيرة.

اللغة الانكليزية هي اللغة الرسمية هنا رغم أن السكان المحليين يتحدثون احيانا اللغة الكريولية الكاريبية ايضا.

الأنشطة في سانت فينسنت تقدم سانت فينسنت الكثير من الخدمات مثل صناعة الآلاف من اليخوت ،اما في جنوب الجزيرة فهناك مرسى لليخوت وبعض من أفضل المطاعم في الجزيره.

تعد واليلابو افضل الاماكن لحشد الزوارق وهو احد الاماكن المستخدمة في تصوير فيلم قراصنة الكاريبي ومن الاماكن المفضله للسكان والسياح على حد سواء.

أما خليج الشحن على الساحل الشرقي فهو المكان المفضل لرياضة ركوب الأمواج والتجديف اضافة الى العديد من الخلجان الضحلة التي توفر اماكن رائعه لمحبي رياضة الغطس حيث الشعاب المرجانية والحياة البحرية الوفيرة.

هناك أيضا مسار فيرمونت الطبيعي في محمية سانت فنسنت الطبيعية البالغة مساحتها 10870 فدان حيث تشاهد أنواع مميزه من الحيوانات والنباتات بضمنها ببغاء سانت فينسنت النادر ،اما اذا عبرت معبر الخيزران فستجد الشلالات الكبيرة التي تنحدر الى حوضين مثاليين للسباحه.

كنغستاون العاصمة هي مدينة مكتظة وممتازه للتسوق بالرغم من افتقارها للمصممين والمتاجر الفاخرة كما هو الحال بالنسبة لجزر الكاريبي الاخرى لكن المدينه مفعمة بالموسيقى وسوق الفواكه والخضار الحيوي اضافة الى تواجد اقدم حديقة نباتية في نصف الكرة الغربي حيث انشئت في 1756 وتتميز بالعديد من النباتات المميزة من ضمنها أشجار فاكهة الخبز .

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