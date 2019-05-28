تعرف على خمسة أنشطة للوافدين في شيانغ ماي

المناخ الحار وانخفاض تكلفة المعيشة كانت ولا تزال عاملا جاذبا للكثيرين حول العالم إلى تايلند وخاصة مدينة شيانغ ماي المدينة المفضلة لدى الكثيرين سواء كنت داخل المدينة وخارجها في المناطق الريفية، فإن كنت هناك فعليك استغلال الأنشطة العديدة التي يقوم بها المغتربون هناك وهي:

التسوق تزخر مدينة شيانغ ماي بالعديد من الأسواق التي تجذب السياح والمغتربين على حد سواء فهي مكان ممتاز للعثور على الفواكه والخضروات الطازجة واللحوم والأسماك وتنقسم هذه الأسواق إلى أسواق أسبوعية وأسواق يوميه كما بإمكانك التدرب على اللغة التايلاندية بينما تتسوق هناك. تعلم لغة البلد الذي تقيم فيه يجعل حياتك أسهل وأيسر وفي تايلاند توجد العديد من المدارس التي تقوم بتعليمك اللغة التايلاندية حيث يستغلها المغتربون لتحسين لغتهم وتعميق معرفتهم بثقافة البلد والتفاعل بشكل أفضل مع السكان المحليين. جرب التطوع سواء كنت مغتربا في شيانغ ماي او سائحا تقضي فترة معينة هناك فبامكانك المشاركة بالأعمال التطوعية التي تقدمها المنظمات التطوعية في المدينة حيث تنتشر نشاطاتها في المدينة والقرى المحيطة بها حيث يمكنك العمل كمتطوع بشكل يومي او بشكل أسبوعي حسب ما يسمح به وقتك ، حيث تتوافر العديد من المنظمات غير الحكومية وغير الربحية في شيانغ ماي. جرب الطعام التايلاندي ستبهرك الأطعمة التقليدية التايلاندية بطعمها اللذيذ المتوفر في المطاعم المحلية ويوفرها كذلك الباعة المتجولين في شيانغ ماي ، أما إن كنت لا تستسيغ الأطعمة المحلية فالمطاعم العالمية تقدم الاطعمه العالمية من جميع أنحاء العالم.

5.انضم الى أحد النوادي ان عدد الوافدين الى شيانغ ماي كبير جدا حيث قاموا بإنشاء ناد لهم يعقد اجتماعات شهرية في النادي الذي يدعى نادي مغتربيشيانغ ماي حيث يوفر هذا النادي فرصة للتعارف بين المغتربين ومناقشة مشاكلهم الخاصة ومشاركة اهتماماتهم كالكتابة وأجهزة الكمبيوتر او رياضه المشي وغيرها ، كما يجتمع المغتربون في المطاعم المحلية لتناول الإفطار كل أسبوعين ، بإمكانك الانتماء إلى أي ناد يعجبك من النوادي العديدة المنتشرة في شيانغ ماي .

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