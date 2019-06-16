تعرف على تاشيرة شنغن

إذا كنت تحلم باستكشاف أوربا فقد يستغرق ذلك ستة أشهر الى سنة كيف تتعرف عليها بشكل جيد ، الا أنك ستكون بحاجة إلى تأشيرة شنغن حيث تنتمي 26 دولة إلى منطقة شنغن في الوقت الحاضر حيث تتمتع هذه المنطقة بسياسة موحدة تجاه جوازات السفر .

حين دخولك لمنطقة شنغن لأول مرة يتم فحص الجواز بعناية عندما تدخل الى احدى الدول الاعضاء فيها وبمجرد دخولك الى المنطقة لن يتم فحص الجواز مرة اخرى ،حيث يمكنك زيارة بلدان متعددة اوربيه بتأشيرة شنغن ولكن لفترة محددة حسب دولتك فيمكن تقسيم الفترة الممنوحة لك في التأشيرة على الدول التي ترغب بزيارتها فإذا منحت مثلا 90 يوما وكنت ترغب بزيارة ثلاث دول أوروبية فيجب ان تقسمها على هذه الثلاث دول وليس 90 يوما لكل دولة.

الدول الأعضاء في منطقة شنغن هناك ستة وعشرين دولة عضوا في هذه المنطقة هي اليونان وهنغاريا وايسلندا وايطاليا والنمسا وجمهورية التشيك وبلجيكا والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا ولاتفيا وليتوانيا وليختنشتاين ومالطا وهولندا والنرويج والبرتغال وبولندا وسويسرا والسويد وسلوفينيا وسلوفاكيا واسبانيا.

اما بالنسبة الى موناكو وسان مارينو والفاتيكان فهي ليست من الدول الأعضاء لكنها تعمل بشكل فعال في منطقه شنغن لكن ليست جميع البلدان في الاتحاد الأوروبي هي من ضمن منطقة شنغن رغم كون الاتحاد الاوروبي ومنطقة شنغن متداخلتان إلا أنهما ليسا نفس الشيء .

هناك ايضا اربعة من دول الاتحاد الأوروبي التي لم تصبح جزءا من منطقة شنغن بعد وهي بلغاريا وقبرص وكرواتيا ورومانيا .

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