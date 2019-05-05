تعرف على اهم اسرار مدينة كراكوف البولندية

تعتبر كراكوف أحد نقاط الجذب المميزة في أوروبا التي لايمكنك تفويت زيارتها لسهولة استكشافها وانخفاض التكاليف لذلك ،فهي إحدى أقدم المدن في بولندا ومن المدن القليلة التي لم تتضرر إبان الحرب العالمية الثانية ،حيث لن تجد صعوبة في إيجاد قلعة فاول Wawel التي تعود إلى القرن الثالث عشر والتي تزعم الأساطير أن هناك تنيناً داخل الكهف أسفل القلعة.

أما اليوم فقد أصبحت كراكوف مدينه عالميه حيث انك ستسمع اللغة الانكليزية فيها مثل اللغة البولندية تماما.

الموسيقى

إذا كانت موسيقى الجاز هي المفضلة لديك فهناك نادي الجاز الذي يستحق أن تقوم بزيارته، حيث تقيم الأكاديمية الدولية الصيفية للجاز عروضا بانتظام هناك،حيث يتجمع العديد من الموسيقيين الشباب من جميع أنحاء العالم ويقدمون العديد من العروض.

معالم المدينة

أحد أبرز معالم المدينة هو منجم الملح المذهل الذي يقع جنوب شرق المدينة ويمكن الوصول إليه باستقلال القطار الذي يتحرك كل نصف ساعة من محطة كراكوف الرئيسية (كراكوف غلوني) حيث يمكنك شراء التذاكر من مكتب التذاكر او من الآلات، حيث تتوقف عند ويليزكا رينك كوبالنيا ثم تمشي لعشر دقائق إلى منجم الملح .

حينما تصل إلى المنجم ستنزل حوالي (100 )قدم حيث ستجد بحيرة الماء المالح تحت الأرض، إضافة إلى كنيسة صغيرة هناك.

اما اذا توجهت غرب المدينة القديمة فبإمكانك تسلق تل كوسيوسكو للحصول على مناظر بانورامية لمدينة كراكوف ونهر فيستولا وكي تتخلص ايضا من الحشود وسط المدينة.

بنيت هذه التل عام 1823 لإحياء ذكرى البطل الوطني البولندي تاديوش كوشيوسكو حيث من أهم بين إنجازاته تصميم التحصينات في ويست بوينت أضافه إلى قتاله على الجانب الأمريكي في الحرب الأمريكية الثورية حيث يبلغ ارتفاع هذا المنحدر(1070 )قدم .

يمكنك الوصول إلى هذا التل باستقلال الحافلات المتجهة في موقف سال واتر ثم اصعد المنحدر حيث يوجد هناك أيضا متحفا وكنيسة صغيرة على الأرض ستكون من ضمن المعالم التي ستراها هناك .

الطعام

أما إذا أردت تناول الطعام فلن تعاني من ذلك حيث يمكنك اختيار الطبق الذي تريده من بين العديد من الأطباق اللذيذة هناك فهذه المدينة العالمية التي يبلغ عدد سكانها( 1.3) مليون نسمة تحتوي على المطاعم في جميع أنحائها حيث تقدم في هذه المطاعم أطباقا متنوعة، لكن لكونك في بولندا فحاول أن تجرب الأطباق البولندية التقليدية اللذيذة مثل طبق النقانق المتواضعة التي تعد على نار مفتوحة.

خلال الصيف ترتفع درجات الحرارة في كراكوف إلى( 77) فهرنهايت حيث يبحث الزوار عن الايس كريم لإنعاش أنفسهم حيث يمكنهم تذوق الآيس كريم في صالات العرض الحديثة في المدينة القديمة .

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