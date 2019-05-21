تعرف على افضل ثلاث اماكن لتدريس اللغة الانكليزية

يرغب الكثير من الناس بالسفر والاستقرار في مكان آخر ولكن قد تصادف هؤلاء الناس عقبة الحصول على عمل أو مصدر للدخل في تلك البلدان لذا يمكن لأي شخص يجيد اللغة الانكليزية ان يستخدم هذه الميزة لتحويلها الى مصدر للدخل في المكان الذي يرغب بالاستقرار فيه .

يقبل الناس في جميع أنحاء العالم على تعلم اللغة الانكليزية سواء للحصول على خيارات توظيف أكثر أو لتنشيط قطاع السياحة أو الدراسة بتلك اللغة لذا إن رغبت بالاستقرار في هذه الدول مع تدريس اللغة الانكليزية فيها كمصدر للعيش فيمكنك ذلك حتى وإن لم تكن قد قمت بتدريسها سابقا .

إليك أفضل ثلاث اماكن لتدريس اللغة الانجليزية فيها:

1.كوستاريكا يعيش في كوستاريكا الكثير من المغتربين الذي يتحدث بعضهم اللغه الانكليزيه ويكسبون الاموال لقاء تعليم السكان اللغة الانكليزية التي يقبل السكان المحليون على تعلمها لضرورتها للعمل في الشركات متعددة الجنسيات التي تعمل في كوستاريكا ، اضافة الى ضرورتها لقطاع السياحة كما يفضل رجال الأعمال كذلك تعلمها اضافة الى الآباء الذين يرغبون بذلك لأطفالهم ايضا.

2.اسيا (الصين و كوريا الجنوبية) ان عدد الاشخاص الذين يعرفون اللغة الانكليزية في هاتين الدولتين قليل جدا لذا ففرص حصولك على وظيفة تعليم السكان اللغة الانكليزية عالية جدا.

3.بنما تضم بنما الكثير من الطلاب والخريجين الذين يرغبون بتعلم اللغة الانكليزيه كونها إحدى اللغات الرئيسية في البلاد بعد اللغة الوطنية وهي اللغة الاسبانية حيث يمكنك تدريس اللغة الانجليزية في المنزل أو في المعاهد والمدارس هناك.

← إقرأ أيضاً: