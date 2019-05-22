تعرف على ابرز خمس مدن لا يمكنك نسيانها

تترك بعض المدن أجواء ساحرة خاصة بها وتترك اثراً مميزاً في نفس السائح وتجعله يرغب بزيارتها مجددا ودعوة أصدقائه ومعارفه إلى زيارتها ايضا .

هذه أكثر خمس مدن مؤثرة في العالم لا يمكنك نسيانها :

1.سيول العاصمة الكورية الجنوبية غيونغ سونغ كما كانت تسمى سابقا وهي مدينة مخططة بشكل رائع فهي تمتلك 16 خطاً لمترو الأنفاق متصلة بثلاث مقاطعات ،هناك قصر غيونغ بوك غوان القصر الخاص بملوك كوريا القدماء وهناك المحلات العديدة في السوق التقليدي ميونغ دونغ حيث تباع الكثير من الحرف التقليدية هناك وهي مدينة ملائمه تماما لمحبي الحياة الليلية.

2.كيب تاون عاصمة مقاطعة ويسترن كيب العاصمة التشريعية لجنوب أفريقيا المدينة ذات المناظر الطبيعية الرائعة و المكتظة بالسكان، لا يمكنك أن تفوت زيارة متحف المقاطعة السادسة الخاص بكل مايتعلق بتاريخ الفصل العنصري في المدينة أما اذا أردت إلقاء نظرة على المدينة بشكل كامل فيمكنك فعل ذلك من اعلى جبل تيبل ماونتن حيث يمكنك أن تلتقط صورا بانورامية هناك .

3.لندن مدينة المتاحف العظيمة بامتياز ،فلابد لك ان تقوم بزيارة الأحجار الكريمة التي توجد في المتحف الوطني والمتحف البريطاني ومتحف فيكتوريا وألبرت اضافة الى متحف تيت مودرن ، هذا لا يغنيك أيضا عن زيارة أماكن مثل سانت جيمس بارك وسوق بورو فلندن مدينة تاريخية بامتياز.

4.فانكوفر واحدة من أكثر المدن ملائمة للعيش على وجه الأرض فهي مدينة نشطة وصحية وجميلة جدا اما سياسيا فهي تميل أكثر نحو اليسار مما يوفر فرصا متكافئة ومعقلاً لقبول الآخر والأفكار الجديدة ،اضافة الى حديقتها العامة ستانلي بارك الكبيرة التي تبلغ مساحتها 405 هكتار وهي حديقة مكونة من غابات طبيعية وليست مشذبة من قبل الإنسان.

5.سيدني من المدن التي تستحق الزيارة حقا ،فهناك دار أوبرا سيدني لمحبي الفن والموسيقى وشاطئ بوندي لعشاق الأمواج والشمس و دارلينج هاربور المنطقة المليئة بكل ماتتمناه ،رغم أن الرحلة ستكون طويلة للوصول الى سيدني الا انها تستحق ذلك بالتأكيد .

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