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تعرف على أهم ثمانية نصائح للمغتربين الجدد

كتب ياسمين إيادفي آخر تحديث
تعرف على أهم ثمانية نصائح للمغتربين الجدد

ان الانتقال إلى دولة جديدة أمر ممتع حقا ومهما قرأت وعرفت ستبقى هناك امور  لم تكتشفها او تعرفها ستكشف لك تدريجيا كلما طال بقائك في تلك البلاد التي اخترتها ،إذ كلما عرفت أكثر وتعلمت لغة وثقافة البلد كلما أصبحت أكثر فخرا بنفسك  واكتسبت ثقة أكبر  للتحرك في كل خطواتك.

إليك ثمانية نصائح عليك الالتزام بها قبل وخلال  انتقالك الى بلدك الجديد:

  1. لا تحاول ان تتعلم عدة اشياء في اسبوع واحد  بل خذ وقتك في استكشاف البلاد التي نويت الاستقرار فيها.
  2. تعلم الصبر والروية في التعامل مع سكان البلاد.

3.تعلم بضع كلمات على الأقل باللغة المحلية مثل شكرا ورجاء والتحيات كي تظهر للسكان المحليين  أنك تحاول على الاقل تعلم لغتهم  ويفضل ان تتعلم اللغة قبل تركك لبلدك الأصلي  إن كنت  تملك الوقت الكافي لذلك.

4.استفد من المغتربين الذين سبقوك الى هذه البلاد وتبادل معهم الخبرات والتجارب كما تختلط وتتعرف على السكان المحليين بالوقت ذاته.

5.تجنب الأشخاص السلبيين الذين لايجيدون سوى الشكوى والتذمر وابحث عن الأشخاص الذي يتمتعون بالايجابية الذي يحاولون تعلم لغة البلاد او ايجاد عمل او حتى المشاركة بالأعمال التطوعية.

6.دون مهامك في قائمه يوميه وانجزها الواحدة تلو الاخرى.

7.إن كنت تخطط للعمل في الخارج فابدأ بذلك قبل تركك لوظيفتك الاصليه أن كنت تستطيع وليس حين تصل الى وجهتك الجديدة.

8.اذهب برحلة استكشافية إلى المكان الذي ترغب فيه السكن والاستقرار فيه وتعرف اليه قبل ان تستقر فيه بشكل نهائي .

 

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عن الكاتب

ياسمين إياد

خريجه كليه التربيه قسم الكيمياء . عملت ككيميائيه لعشر سنوات اضافه الى ممارستي الاعمال الاداريه المتعلقه باعمال المختبر كطبع التقارير الخاصه بنتائج الفحوصات الكيميائيه والمذكرات. معرفه جيده باللغه الانكليزيه والعمل على برنامج word. احب الكتابه واجيدها اضافه الى مهاره التدقيق اللغوي الخبرات: ادخال البيانات ، الكتابه ، التدقيق اللغوي، مهارات تنظيميه وكتابيه خبره لاباس بها بالتسويق على وسائل التواصل الاجنماعي

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