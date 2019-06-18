تعرف على أصل أكلة الفلافل”الطعمية” وفوائدها ومكونات الفلافل في اليوم العالمي للفلافل

متابعي موقعنا المتميز على الدوام نجوم مصرية، في مصر والعالم العربي الكبير والعالم أجمع، يسعدنا أن نلتقي بكم اليوم من خلال هذا المقال عن اليوم العالمي للفلافل “الطعمية”، التي يحتفل به المحرك العالمي جوجل ويضع الفلافل بديلاً لشعاره الرئيسئ، ونحن من خلال هذا المقال يسعدنا أن نرصد لكم، فوائد الفلافل وأصل الفلافل ومكونات الفلافل ونتمني أن ينال المقال على تقديركم وأعجابكم.

يحتفل محرك البحث الأشهر في العالم جوجل باليوم العالمي للفلافل، الذي يوافق يوم 18/6 من كل عام، بإستبدال شعاره بصورة متحركة لقرص الفلافل وسندوتشات الطعمية.

تعرف على فوائد الفلافل “الطعمية”على صحة الإنسان.

مصدر للبروتين: لأنها من الفول والحمص فهي من البروتينات والمعادن التي تساهم في بناء الأنسجة والعظام والعضلات. الحفاظ على مستوي السكر بالدم: عندما يتناول الإنسان الطعمية لا يشعر بالطاقة المفاجئة التي سرعان ما تختفي وهذا يحافظ على نسبة السكر في الدم. تقوية صحة النساء: أشارت تقارير صحية بأن تناول الفلافل يقلل من نسبة خطر الإصابة بسرطان السدي . مصدر للألياف الغذائية: لذلك تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطانات ومرض السكري.

أصل أكلة الفلافل”الطعمية”

مع أن أصل الفلافل محسوم من قدم التاريخ لصالح المصريين إلا أن هناك نزاع على أصل أكلة الطعمية من قبل إسرائيل وبعض دول الشام .

تعرف على مكونات أكلة الفلافل “الطعمية”

في مصر تتكون أكلة الطعمية من عدة مكونات يتم خلطها مع بعضها ويتم تسويتها في الزيت”قليها”وهي (الفول ،البصل، الكرات ، الثوم، كربونات الصوديوم، الكزبرة الناشفة، الشبت والبقدونس) في الشام يتم أستبدال الفول بالحمص الشامي .

وفي نهاية المقال تتمني أسرة موقعنا المتميز نجوم مصرية، للعالم أجمع الإستمتاع بتناول الطعمية المصرية “الفلافل”.

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