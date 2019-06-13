تعرف على أشهر ستة وجهات في اسبانيا

قد تكون اسبانيا جزءا من القارة الأوروبية ولكنها في الحقيقة تبدو وكأنها مزيج من القارة الأوروبية وشمال أفريقيا بنفس الوقت فهي الكاتدرائيات المسيحية والقلاع الرومانية مع القصور والمساجد الاسلامية والمتاحف والتقاليد المختلفة،مزيج سياحي مبهر وجذاب.

اليك اهم ستة وجهات سياحية في اسبانيا :

مدينة بلباو هي مركز للفنون والثقافة وموطن لمتحف من القرون الوسطى والمحلات التجارية ،وتقع هذه المدينة على الساحل الاخضر الشمالي الغربي لإسبانيا وتبعد عن فرنسا بحدود ساعة واحدة.

غرناطة المدينة الأكثر شهرة بسبب قصر الحمراء الرائع حيث تقع غرناطة على تلين أحدهما يعلوه قصر الحمراء واما التل الآخر فهو في الحي القديم المسمى البيزن .

برشلونة المدينة الأكثر اوربية من المدن الاسبانية، مليئة بالزهور بطابعها الكاتالوني ،حيث اللافتات في الشوارع والمتاحف والخرائط جميعها باللغة الكاتالونية المميزة وباستطاعتك ايجاد العديد من الفنادق ذات الأسعار المعقولة هناك اضافة الى توفر وسائل النقل الفعالة.

جزر الكناري وهي عبارة عن ثلاثة عشر جزيرة تقابل سواحل غرب أفريقيا والجزر الرئيسية من هذه الجزر هي تينيريفي ،لاجوميرا ،لابالما، غران كناريا، هييرو، فوير تيفنتورا.

جزر البليار هي شواطئ وتلال خضراء بديعة في البحر الأبيض المتوسط، يستمتع الزوار والسياح فيها بركوب الدراجات في مايوركا او مينوركا اضافة الى التواجد الكبير للفنانين هناك.

كوستا برافا حيث يمتد هذا الساحل من شمال برشلونة إلى الحدود الفرنسية ،شاطئ منعزل ساحر يقصده الاسبان طلبا للعزلة والاسترخاء ويتمتع هذا الساحل بمناخ معتدل حتى في فصل الشتاء.

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