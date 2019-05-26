تعرف على أشهر ستة أطباق في البيرو

اختيرت بيرو كأفضل وجهة طهي في السنوات الأخيرة ،حيث يتميز المطبخ البيروفي بتنوعه لتنوع سكان بيرو وتنوع تقاليدها والمزج بين المكونات المختلفة في اطباقها وخاصة الصلصات .

اليك قائمة بأشهى والذ ستة أطباق هناك :

1.روكوتو ريلينو هو مزيج اللحم المفروم مع البصل والثوم مع حشوه الفلفل الاحمر الحار والزبيب والاعشاب والتوابل مع سكب الجبن الطازج فوقها وطهيها بصلصة البيض والحليب وهو احد اكثر الاطباق الشعبيه في منطقة اريكويبا.

2.لوموسالتادو هذا الطبق هو مزيج من مكونات البيروفية الكلاسيكية وهو عبارة عن شرائح اللحم المتبل بالبصل والصويا والطماطم والفلفل الحار ويتم تغطيته بطبقة من مرق اللحم وقد تلف هذه الشرائح أيضا في التورتيا.

3.الألبكة وهي عبارة عن شرائح من اللحم التي تقدم مع أنواع مختلفة من البطاطا وهذا اللحم مصدر مهم من البروتين في بيرو اضافة الى احتوائه على كمية أقل من الدهون والكوليسترول من اللحم البقري، هذا الطبق يمكن إيجاده في مطاعم بيرو الراقيه والمحلية على السواء.

4.اجي دي غالينا هي صلصة لذيذة مكونة من القشدة والجبن والجوز والفلفل الحار البرتقالي، حيث يتم اضافة هذه الصلصه الى الدجاج وتقدم مع الارز والزيتون الأسود والبطاطا المسلوقة.

5.تاكو تاكو فطيره مكونه من الارز والعدس والبصل والتوابل وتقدم كطبق جانبي او طبق رئيسي وهي طبق اعده العبيد الأفارقة في الاصل واصبح فيما بعد طبقا شائعا في البيرو.

6.كوسا ريلينا طبق لذيذ آخر مكون من عدة طبقات ،الطبقة الاولى تتكون من حامض الليمون مع البطاطس المهروسة والزيت تعلوها طبقة أخرى من التونة او الدجاج او سمك السلمون ثم طبقه الأفوكادو والبيض والزيتون وهذا الطبق هو من الأطباق الجانبية الشهيرة التي تجدها في كل مكان.

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