ترددات جميع القنوات الناقلة لمسلسل “قيامة آرطغرل” 141

يحظى المسلسل التركي التاريخي الشهير بمتابعة كبيرة من المشاهدين العرب،وتدور أحداث هذا المسلسل حول قيامة اكبر خلافة وأطولها الأمة الإسلامية،الخلافة العثمانية التي إستمرت أكثر من ستة قرون عانت فيها الخلافة الكثير من الحروب ضد الأعداء كالحملات الصليبية والمغول لكنها ظلت واقفة في وجه كل هذه الزوبعات حتى بدايةالقرن الماضي،وتدور أحداث الأجزاء الأربعة الأولى حول آر طغرل الذي ساهم كثيرا في جمع القبائل من حوله لتأسيس الإمبراطورية العثمانية،فيما تدور احداث الجزء الخامس حول الإبن والمؤسس الكبير للإمبراطورية التي سميت بإسمه عثمان آر طغرل،ويتم بث حلقات المسلسل عبر عدة قنوات منها ما هو تركي ومنها عربي،ويمكن إستقبال قناة تي آر تي1 التي تبث المسلسل باللغة التركية على القمر الصناعي تركسات،والذي يمكن إستقباله في جميع دول الشرق الأوسط مع أن هناك دول تحتاج إلى طبق قطره 120 لإستقبال القناة ،تردد القناة:

القناة القمر التردد معدل الترميز الإستقطاب التصحيح TRT 1 HD تركسات 42 11054 27500 عمودي 5/6

ويتم بث الحلقات كل يوم أربعاء على تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية السادسة مساءً بتوقيت القاهرة،وبعدما يتم بثه باللغة العربية تقوم بعض القنوات العربية بدبلجة الحلقات وبثها من جديد،ويمكن إستقبال هذه القنوات بكل سهولة على قمر النايل سات.

القمر القناة التردد معدل الترميز الإستقطاب النالسات دعوة 12687 27500 عمودي

ويُبَث أيضا عبر قناة اليرموك التي يمكن إستقبالها على الترددات التالية:

القمر التردد معدل التصحيح الإستقطاب النايل سات 11678 27500 عمودي

وتبث القناة حلقات الجزء الخامس من المسلسل كل يوم خميس.