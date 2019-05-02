بلاسينسيا تتحول إلى أكثر الوجهات المرغوبة في بليز

الجزيرة التي تبلغ مساحتها ( 16) ميلا قبالة ساحل بليز أصبحت مؤخرا من الأماكن المرغوبة بشدة من قبل المغتربين والسياح بسبب إطلالتها على البحر الكاريبي الرائع وروعة الحياة البرية هناك ،حيث الشواطئ الرملية البيضاء النقية ، تحظى بلاسينسيا بشعبية كبيرة لدى السياح والمغتربين ،ففي قلب هذه الجزيرة هناك تقع قرية ساحلية صغيرة فهي مكان رائع لقضاء الأجازات ففيها كل ما تتطلبه الحياة كالمطاعم والعيادات الطبية ومحلات السوبر ماركت إضافة إلى المطار المحلي الصغير.

تبدو بلاسينسيا وكأنها بطاقة قديمة كاريبية من الخمسينات ذات طابع ريفي للغاية ،حيث تجد هناك بيوت الضيافة والأكواخ الخشبية وأشجار النخيل ومياه الكاريبي المتلألئة،حيث يعيش هناك عددا كبيرا من المغتربين وتتوفر نتيجة لذلك إحداث مجتمعية متنوعة والعديد من النشاطات التطوعية التي يمكنك الاشتراك بها.

العلاقات الاجتماعية في بلاسينسيا دافئة وحميمة فالجميع يرحب بك هناك،حيث تجد تجمعات مرحبة تتجمع في نقاط معينة في المساء والحياة هناك هادئة وغير صاخبة.

يبلغ عدد سكان شبه جزيرة بلاسينسيا أقل من( 5000) نسمة غالبيتهم من المغتربين والمتقاعدين ،حيث يمثل التقاعد في بلاسينسيا الاسترخاء والمغامرة حيث كلفة المعيشة المنخفضة،أما المناخ فهو مثالي حيث ترتفع الحرارة من( 79-86 ) فهرنهايت وتنخفض الحرارة بين( 71-79 )فهرنهايت،وتتوفر كذلك العديد من الأنشطة الأخرى كالغوص والصيد وركوب القوارب إضافة إلى توفر المأكولات البحرية الطازجة على مدار العام والفواكه والخضروات الصحية أيضا.

يصطبغ الطعام والترفيه في بلاسينسيا بصبغة كاريبية أما اللغة الرسمية هناك فهي اللغة الانكليزية ألا أن هذا لا يمنع أن يتناهى إلى سمعك احياناً اللغة الكريولية اوالغاريفونا.

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