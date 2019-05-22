بعد موتك..عقلك يعرف أنك ميت..وستسمع إعلان وفاتك..دراسة مرعبة تكشف

لعلك تساءلت يوماً ماذا يحدث لجسمك بعد الموت، والموت لا شك مخيف بالنسبة للكثيرين فهم لا يعلمون طبيعة النشأة الثانية بعد خروج الروح من البدن. والإسلام واضح في زيارة الميت أهله والإطلاع على أحوالهم، وسماعه من يقرأ على روحه السور القرآنية عند قبره ومعرفته من يقوم بذلك.

تجارب الإقتراب من الموت

وربما سمعت عن تجارب أولئك الذين أقتربوا من الموت ماذا قالوا حول ما رأوه بعد أن عادوا للحياة، إذ يسرد البعض تفاصيل رؤية ضوء في آخر النفق. أو مشاهدتهم أنفسهم يطفون فوق أبدانهم. ورؤية الأطباء يكافحون من أجل إبقاءهم على قيد الحياة بينما كانوا ميتين سريرياً.

الدكتور بارنيا من كلية الطب بجامعة نيويورك يفحص دراسة طبية سابقة أجريت في الولايات المتحدة وأووربا مع أشخاص نجوا من السكتة القلبية بعد توقف نبضات القلب. هؤلاء الذين عادوا للحياة بأعجوبة كان يصفون ما كان يجري في محيطهم وأجسادهم لا تتحرك. وقد تحقق الأطباء من ما أسردوه من تذكرهم للمحادثات الذاتية والأشياء المرئية التي تحدث حولهم بشكل دقيق.

تماماً مثل فيلم Flatliners المنتج في التسعينات، حيث أمتلك خمسة طلاب من الطب الشجاعة لمممارسة تجربة خطيرة بإيقاف قلوبهم عبر تحفيزه كميائيا للإقتراب من الموت. من أجل معرفة خفايا نشأة الحياة الأخرى .

كيف يحدث الموت

ويتم تحديد الموت بمجرد توقف القلب على النبض، حينها لا يتدفق الدم إلى الدماغ و يفقد وظائفه بشكل فوري تقريباً. ويحاول بارنيا فهم ماذا كان العقل البشري والوعي سيتلاشى نهائيا أم سيستمر بعد الموت وإلى متى؟. لكن الأمر المخيف ان الدراسة المؤلمة تستند على دلائل إلى سماع الموتى إعلان وفاتهم من قبل مسعفيهم.

كم من الوقت يعيش الدماغ بعد الموت

في العام 2017، لا حظ أطباء في العناية المركزة الكندية حالة غريبة عندما فصلوا جهاز دعم الحياة عن أربعة أشخاص، إلا أن واحداً سجل نشاطاً دماغياً لمدة 10 دقائق مثل موجات دلتا خلال نوم عميق، ولم يجد الأطباء تفسير للحالة واصفينها بأنها غريبة.

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