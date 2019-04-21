“بالتفصيل” تجهيز الأوراق المطلوبة لمقابلة السفارة الأمريكية بعد الفوز باللوتري

حلم الفوز باللوتري الأمريكي 2020 ينتظره الملايين حول العالم ولكن يوم النتيجة سيكون حرفياً سعداء الحظ هم الفائزين، ستعلن النتيجة يوم 7 مايو 2019، وقد سبق و ذكرنا طريقة الإستعلام عن نتيجة اللوتري الأمريكي 2020 بالتفصيل في موضوع سابق يمكنك مراجعته من هنا،تبدء رحلة تحقيق حلم الهجرة بعد الإعلان بفوز المتقدم ويكون الجزء الأهم هو مقابلة السفارة الأمريكية.

ليس كل من يفوز باللوتري هو مؤهل للسفر لأمريكا وبالتالي فإن الفيصل في هذا الأمر هو اجتياز المقابلة الشخصية.

وسوف نتحدث في هذا الموضوع عن تحضير الأوراق اللازمة في مقابلة السفارة الأمريكية بعد الفوز باللوتري بالتفصيل.

الأوراق المطلوبة في المقابلة الشخصية للهجرة للولايات المتحدة ( اللوتري)

1- شهادة الميلاد

وهناك طريقتين للحصول على شهادة الميلاد

* أن تقوم باستخراج شهادة الميلاد من السجل المدني وتقوم بالتصديق عليه لكي تتمكن من توثيقها من وزارة الخارجية، ثم تقوم بترجمتها من خلال مكتب ترجمة معتمد.

* أن تقوم باستخراج الشهادة مترجمة من قطاع مصلحة الأحوال المدنية في العباسية أو وزارة الصحة والإسكان في لاظوغلي. يجب أن يكون معك (شهادة الميلاد العربية، صورة من جواز السفر، صورة من جواز سفر الأم).

ملحوظة: لا يعتد بشهادة الميلاد المار على إستخراجها ثلاثة أشهر.

2- قسيمة الزواج

ستقوم باستخراج قسيمة زواج كمبيوتر من مكتب السجل المدني مختومة ومصدق عليها لتوثيقها من وزارة الخارجية.

3- شهادة الثانوية (بيان بالدرجات/ بيان نجاح)

ستقوم باستخراج شهادة الثانوية عن طريق عمل حوالة بريدية للإدارة التعليمية التابع لها +2 طابع مهن تعليمية.

اذهب بالوصل للإدارة التعليمية لاستخراج بيان النجاح، ثم اذهب ببيان النجاح إلى مديرية التربية والتعليم في المحافظة التابع لها لتقوم بالتصديق على بيان النجاح لتوثيقه من الخارجية.

4- شهادة الكلية

* في حالة كنت خريج ستقوم باستخراج بيان درجات يفضل ان يكون بساعات الدراسة وشهادة عامة بالتقديرات.

* في حالة كنت طالب ستذهب إلى شؤون الطلبة وتقوم باستخراج بيان قيد ومبين فيه الموقف من التجنيد و الرقم العسكري.

ثم تقوم بالذهاب إلى إدارة الجامعة للتصديق عليه لتقوم بتوثيقه في وزارة الخارجية.

5- الموقف من التجنيد

* في حالة الطلبة بيان القيد يكفي ويجب أن يكون موثق ومترجم.

* في حالة الاعفاء او التأجيل او تحت الطلب لا يوثق وإنما يترجم.

* ترجمة الموقف من التجنيد او شهادة الجيش اما من مكتب ترجمة معتمد او من معهد القوات المسلحة كوبري القبة.

6- تصريح السفر

* في حالة كنت في سن التجنيد او إعفاء مؤقت او طالب او تأجيل ومكتوب في الشهادة انه غير مصرح له بالسفر إلا بإذن يجب عليك اصدار تصريح سفر من إدارة التجنيد التابع لها.

* في حالة كان مكتوب في جواز السفر غير مطلوب للتجنيد لا يحتاج بتصريح سفر.

ملحوظة الشخص الذي أدى الخدمة العسكرية يحتاج إلى تصريح سفر للعمل في الخارج أما الشخص الحاصل على تأجيل/ إعفاء مؤقت يحتاج إلى إذن سفر للخارج.

7- التطعيمات

تقوم بالذهاب إلى مكتب الصحة الذي تم تطعيم الطفل به وتطلب تسجيل جميع التطعيمات كما هو مسجل بدفتر التطعيمات وأمام كل تطعيم ختم النسر الخاص بمكتب الصحة لدواعي السفر.

ثم تذهب إلى وزارة الصحة أو مديرية الصحة وتطلب ختم النسر أسفل الشهادة من الظهر.

8- الكشف الطبي ( الظرف مغلق)

يكون الكشف الطبي بعد وصول الجواب الثاني والمذكور فيه موعد المقابلة،يكون في الأماكن المعتمدة من السفارة الأمريكية.

احرص على أن يكون الكشف الطبي قبل معاد المقابلة ب 15 يوم على الأقل.

احرص على عدم فتح الظرف الخاص بالكشف الطبي لأنه خاص بالقنصلية الأمريكية فقط.

9- صحيفة الحالة الجنائية (الفيش الجنائي)

يتم إستخراجه من قسم الشرطة بصورة البطاقة مع طلب أن يكون موجه للسفارة الأمريكية، وقم باعتماده من قسم الأدلة الجنائية.

10- الخطاب الثاني (2nd notification letter)

يتم اصدار النشرات الخاصة ب visa bulletin في النصف الأول من كل شهر ويتم إرسال الخطاب الثاني في النصف الثاني من كل شهر بعد النشرة بأسبوع او اسبوعين ويمكنك متابعة النشرات من هنا، والخطاب يكون فيه موعد وتاريخ المقابلة.

11- ورقة أرامكس

هي من المستندات الهامة جداً وهي او ما يطلبه موظف الأمن على باب السفارة و فائدتها أنها يصل عليها جواز السفر الموجود به الفيزا عن طريق شركة Aramex للشحن بعد الموافقة في المقابلة الشخصية، ويكون معها ظرف اصفر لا يتم فتحه إلا عند وصولك المطار في الولايات المتحدة الأمريكية، ويتم عملها عن طريق عمل حساب Aramex من هنا.

12- صورتين شخصيتين بخلفية بيضاء مقاس 5*5 دون تعديل.

13- جواز السفر.

14- شهادة تحركات.

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