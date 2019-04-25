اليونسكو تشمل برعايتها المواقع الموجودة في أعماق المحيط

العديد من العجائب الثقافية والبيئية في قاع المحيط لفتت انتباه منظمه الأمم المتحدة للعلوم والثقافة(اليونسكو ) حيث استدعت خمس مناطق تعتقد اليونسكو أنها ستكون الجيل الجديد لمواقع التراث العالمي حيث ستنتمي إلى (1052 )موقعا أدرجت على لائحة التراث العالمي .

إن ادراج اي موقع على لائحة مواقع التراث العالمي ليس شعارا فحسب وإنما تتقدم الدول بمناطقها المميزة للحصول على الأموال اللازمة للمساعدة في الحفاظ على هذه المواقع ، وهناك العديد من هذه المواقع هي تحت سطح البحر اساساً حيث ليس هناك دوله يمكنها التقدم بطلب إدراجها على لائحة التراث العالمي حيث تعتقد اليونسكو أنها ليست بمأمن من التهديدات سواء بسبب التغير في المناخ اوالتعدين في قاع البحار وهذه المناطق ألخمسه هي :

1.قبة كوستاريكا الحرارية وهي منطقه غنية بالمغذيات شرق المحيط الهادي حيث تتغذى أنواع مختلفة هناك كالحيتان الزرقاء والسلاحف البحرية .

2. مقهى القرش الأبيض وهو يعد امتدادا للمحيط الهادي بين هاواي وأمريكا الشمالية وهو المكان المفضل لاستراحة اسماك القرش.

3. بحر سارجاسو في المحيط الأطلسي وهو موطن الطحالب الحرة .

4.نظام أعماق البحار للينابيع الساخنة النشطة.

5.اتلانتس بانك وهي جزيرة احفوريه في أعماق المحيط الهندي ،حيث تتواجد شقائق النعمان الكبيرة أضافه إلى العديد من أنواع الشعب المرجانية.

حتى مع وجود هذه المواقع في أعماق البحار فقد يريد الأثرياء والسياح الجريئين الغوص لرؤيتها طبعا سيتطلب هذا المركبات الغاطسة فبالتاكيد سيعطي إدراج اليونسكو لها على لائحة التراث العالمي اهتماما دوليا وتدفقا كبيرا للسياح .

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