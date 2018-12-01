عاجل.. في اليوم الوطني الاماراتي 47 يعلن محمد بن زايد 18.3 مليار درهم لتعزيز الاستقرار

الأحد 2 ديسمبر اليوم الوطني الاماراتي 47 حيث أعلن ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد عن دفع مبلغ جديد وقدرة 18,300,000,000 دولار لتعزيز الثبات الاجتماعي وحياة المدنيين .

وبتوجيه من الخليفة أمرنا اليوم بدفع مبلغ 18,300,000,000 درهما من القروض والمساكن والأراضي السكنية في أبو ظبي لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والحياة الكريمة للمواطنين خلال أيام فرحه امتنا اليوم الوطني الاماراتي 47 وقال أن سعادة أولاد الوطن أولوية قصوى علينا.

اليوم الوطني الاماراتي 47

يصادف اليوم الوطني الاماراتي 47 في 2 كانون الأول/ديسمبر من كل عام وتحتفل دوله الأمارات العربية المتحدة بالذكري السنوية لتأسيس اتحادها الذي تأسس عام 1971.

بدأت البداية التاريخية لهذا الاتحاد بإجماع حكام الأمارات السبعة وهم: حاكم أبوظبي الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وحاكم دبي الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم وحاكم رأس الخيمة الشيخ صقر بن محمد القاسمى وحاكم الشارقة الشيخ خالد بن محمد القاسمى وحاكم الفجيرة الشيخ محمد الشرقى وحاكم أم القيوين الشيخ أحمد المعلا وحاكم عجمان الشيخ راشد بن حميد النعيمى، واتفاقهم على التحالف فيما بينهم حيث أقرا قانون أساسي مؤقتا ينظم الجمهورية ويحدد أهدافها.

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أضاف الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة عن اليوم الوطني الامارتي 47: ان تطور وتقدم المجتمع الإماراتي هو نتيجة طيبه لقيم الجدية والتعاون والتضامن والقواسم المشتركة بين جميع أفراد المجتمع والصلة القوية بينهم انهم يجتازون حكمه الإباء وأراده الرجال انهم يتغلبون علي جميع التحديات ويحققون العديد من الإنجازات ويعملون كنموذج لمجتمع متطور.

أضاف الشيخ سعود بن راشد حاكم أم القوين بمناسبة اليوم الوطني ألأمارتي 47: أن الأمارات العربية المتحدة بقياده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس دوله الأمارات قد اجتاز مراحل التأسيس إلى مراحل التمكين لاستشراف المستقبل والتأكيد علي التركيز الإنساني ونوعيه حياه المواطنين والاهتمام بالعلم والمعرفة والابتكار.

أضاف الشيخ سعود بن صقر القاسمي حاكم رأس الخيمة تعتبر دوله الأمارات العربية الشقيقة مثالا رئيسيا للتضامن والتضامن بين الأشقاء ومن خلال تجربه الاتحاد التي نحتفل بها في ذكراها السنوية السابعة والأربعين يمثل الاتحاد الهوية الأساسية التي يفخر بها المواطن ويفخر بأنه جزء من كيان اتحادي قوي يسعى إلى تحقيق مستقبل مشرق.