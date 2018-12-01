المتحدث باسم العائلة يُعلن عن وفاة جورج بوش الأب عن عمر يناهز 94 عام

وفاة جورج بوش الأب الرئيس الأمريكي الأسبق عن عمر يناهز 94 عاماً، وذكر ذلك المتحدث بإسم الأسرة الابن جورج دبليو بوش الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية في بيان رسمي صباح اليوم، ومن خلال موقعنا هذا موقع نجوم مصريه نتابع اخر الأحداث في هذا الشأن الذي هو حديث العالم والصحف العربية والعالمية، حيث نتابع مع حضراتكم أهم تفاصيل تشييع الجثمان والعزاء وغير ذلك من معلومات هامه بخصوص وفاة جورج بوش الأب، حيث كان بوش الأب رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية من الفترة 1989 إلى عام 1993، ثم تولي نجله الأكبر جورج دبليو بوش الرئاسة الأمريكية من عام 2000 حتى عام 2009، ثم توفيت باربرا زوجته جورج بوش الأب في 22 أبريل 2017 عن عمر92 عام بهيوستن.

دبليو بوش الابن يُعلن عن وفاة جورج بوش الأب

أعلن الرئيس الأمريكي الأسبق جورج جبليو بوش في وقت متأخر مساء امس عن وفاة والده الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش عن عمر يناهز 94 عاماً، وحسبما ذكر في البيان الرسمي للناطق بأسم العائلة على موع التدوينات القصيرة تويتر

“يحزننا أنا وجيب ونيل ومارفن ودورو أن نعلن وفاة والدنا العزيز بعد 94 عاما مميزة”.

وحسبما ذكرت العائلة أن تفاصيل الجنازة سوف يتم الإعلان عنها حال ترتيبها في وقت قريب، ومن الجدير بالذكر انه تم نقل جورج بوش الأب إلى احد مستشفيات هيوستن بعد يوم واحد من وفاة زوجته باربرا، وتم تشخيص حالته على أنها عدوى انتقلت له في الدم.