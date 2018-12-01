وفاة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الأب وهذه هي أهم محطات حياته

في بيان صدر اليوم السبت الموافق 1 ديسمبر 2018، أعلن عن وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب، وذلك عن عمر يناهز الرابعة والتسعين عاما، ويذكر أن بوش الأب قد تولى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة ما بين 1989 وحتى عام 1993، أما عن زوجته باربرا زوجته، فقد توفيت في أبريل الماضي عن عمر يناهز 92 عاما.

جورج بوش الأب

كان جورج بوش الأب طيارا شارك في الحرب العالمية الثانية، وواحدا من أهم أقطاب صناعة النفط في الولايات المتحدة، وذلك قبل دخوله إلى مجال السياسة عام 1964، وقد اتسمن فترة حكمه التي استمرت لثمانية أعوام، حدوث انهيار للأنظمة الشيوعية الموجودة في أوروبا الشرقية، بالإضافة إلى تفكك الاتحاد السوفيتي، لتصبح الولايات المتحدة هي القوى العظمى الوحيدة في العالم.

اتسمت سياسة بوش الأب بالعمل على تصحيح مصداقية الولايات المتحدة مع دول العالم، والتخلص من ذكرى التدخل الأمريكي في فيتنام.

حياة جورج بوش الأب

ولد جورج بوش عام 1912، وذلك في ولاية ماساشوسيتس، وذلك لأب كان يعمل في مجال الصرافة، ثم أصبح فيما بعد عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي، بعد أن تم قبول بوش في جامعة ييل تطوع للالتحاق بسلاح البحرية، وتدرب للعمل كطيار بحري، تم إرساله ليشارك في حرب الولايات المتحدة ضد اليابان بعد الحرب العالمية الثانية.

أثناء مشاركته في الحرب تم إسقاط طائرته عام 1944، ونجى بوش فقط من بين كل أفراد الطاقم، حيث قام باستقلال قارب نجاه وعثرت عليه واحدة من الغواصات الأمريكية.

بعد أن تم تسريحه من البحرية الأمريكية، تزوج بباربارا بيرس، وانجبا ابنها الأكبر جورج ووكلا بوش عام 1946، ثم انتقلا إلى ولاية تكساس وحصل على وظيفة في قطاع النفط، وبعد فترة قام بتأسيس شركة خاصة به، وأصبح واحدا من أثرياء الولايات المتحدة في أوائل الستينات.

تحول بعد ذلك إلى العمل السياسي وتولى منصب أمين عام الفرع المحلي للحزب الجمهوري، ثم بدأ يخطو خطوات كبيرة حيث ترشح لمقعد ولاية تكساس في مجلس الشيوخ الأمريكي.

محطات في حياة بوش الأب

تعتبر حرب الكويت واحدة من أهم الانتصارات التي حققها بوش الأب، جيث يمكن اعتبارها نصر كبير للعسكرية الأمريكية حينها، حيث استطاعت القوات الأمريكية بالتعاون مع الدول الحليفة من التغلب على الجيش العراقي في 100 ساعة فقط.

قام بوش برفع الضرائب على كاهل المواطنين على الرغم من تصريحاته في أقات سابقة أنه لن يفعل ذلك مطلقا.

أيامه الأخيرة

قضى بوش أيامه الأخيرة يسافر حول العالم، وذلك كحكيم سياسي وهو الدور الذي قام باتخاذه لنفسه في الأيام الأخيرة، وخلال الفترة الأخيرة لم يظهر بوش الأب في مناسبات عامة إلا بصورة نادرة للغاية، وأصيب بمرض الرعاش ونتج عنه استخدامه للكرسي النقال، ولم يحضر بوش الأب حفل تنصيب ترام حيث دخل إلى المستشفى لإصابته بإلتهاب في الصدر.