أشهر حوادث الطيران اللاأخلاقية في التاريخ الإنساني

ان وقوع حادثة طيران ليس بالأمر الهين او المُعتاد حدوثة، بل انه يحتل مكانة بارزة ان لم تكن الأبرز في واجهات الأحداث الإخبارية بلا منازع أو منافس، وتاريخ الطيران شهد العديد من الحوادث التي أودت بحياة الكثيرين ممن قدر لهم الله ان يكونوا اعضاء في رحلة طيران حُكم عليها بالموت وتتعدد الأسباب التي قد تؤدى الى كارثة جوية ما بين أخطاءٍ بشرية الى أسبابٍ فنية

لكن يبقى هناك حوادث شهدها التاريخ الإنساني لطائراتٍ مدنية وصُفت بأنها عمليات قذرة أو لا أخلاقية أدت الى استهداف طائرات مدنية متجاوزة كل الأعراف والقوانين الدُولية فضلاً عن الانسانية فما هي حوادث الطائرات التي استنكرها الوجدان الإنساني على مر التاريخ و ورث المُتسببون فيها العار أبد الدهر .

حوادث الطيران الأشهر تاريخياً

تعرض طائرة مدنية تابعة للخطوط الجوية الفنلندية لإطلاق نار من طائرتين حربيتين سوفيتيين عام 1940 وأدى ذلك الى تدمير الطائرة تماماً ومقتل جميع ركبها وكانت الطائرة مُتجه من إستونيا الى العاصمة الفنلندية هلسنكي .

ومن حوادث الطيران الأشهر على مر التاريخ والتي حملت كثيرا من التجاوز لكافة الاعراف الانسانية، استهداف مُقاتلات المانية لطائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية في العام 1943 فوق خليج بسكاى مما ادى الى تدميرها تماماً ومقتل جميع ركابها بعد ان وردت معلومات ثبت خطئها للاستخبارات الالمانية تفيد ان رئيس الوزراء البريطاني تشرشل على متن تلك الرحلة ولكن في حقيقة الامر كان من المشاهير على متن رحلة الخطوط الجوية البريطانية الممثل البريطاني الشهير ليزلى هاورد .

هي الحادثة التي تجلت فيها كل معانى ارهاب الدولة ولما لا فبطل تلك الحادثة الأول والوحيد هي اسرائيل، ففي عام 1973 وتحديداً في شهر فبراير قُبيل معركة تحرير سيناء في اكتوبر استهدفت مُقاتلات إسرائيلية عن عمد طائرة مدنية تابعة للخطوط الجوية الليبية انحرفت خطأ عن مسارها بسبب سوء الأحوال الجوية الى شبه جزيرة سيناء ورغم ان قائد الطائرة قد أوضح الموقف للمقاتلات الاسرائيلية حسب تسجيلات الصندوق الاسود الا ان المقاتلات الإسرائيلية عمدت الى استهداف الطائرة مما ادى الى مقتل 108 شخصٍ .

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ومن حوادث الطائرات الأشهر على الاطلاق بلا مُنافس في تاريخ حوادث الطائرات ما حدث في 11 سبتمبر من العام 2001 حيث تم اختطاف طائرات اربع في الولايات المتحدة من قبل اعضاء تابعين لتنظيم القاعدة كما أعلن حينها واجبار طاقم طائرتين على الاصطدام بمبنى التجارة العالمي، اما الثالثة فلقد اصطدمت بمقر البنتاجون وسقطت الطائرة الرابعة، ولقد أسفرت تلك الحادثة الدامية في تاريخ الطيران عن مقتل 3000شخص .

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