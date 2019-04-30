أفضل أربعة أماكن لزيارتها في أوروبا الشرقية

جبال ومدن من القرون الوسطى وبحيرات ، هذا ما ينتظرك عند زيارتك لأوربا الشرقية، فهي لا تقل جمالاً عن أوروبا الغربية ،والميزة التي تتفوق بها على أوروبا الغربية هي أعداد السياح الأقل مما يقلل الازدحام إذا كنت تكره الأماكن المزدحمة .

إليك أفضل أربعة أماكن يمكنك استكشافها في أوروبا الشرقية:

1.بحيرة أوهريد في مقدونيا

الوجهة المفضلة للباحثين عن الاسترخاء والثقافة، حيث صنفت كموقع طبيعي لليونسكو عام 1979 وتبعد ثلاث ساعات بالحافلة عن العاصمة الألبانية سكوبي ،ويمكنك الإبحار بقارب في البحيرة إلى دير القديس نعوم حيث اللوحات الجدارية المذهلة والطواويس التي تتجول هناك، ولا يجب أن تفوتك رؤية المدينة القديمة في أوهريد حيث المحلات التجارية والمقاهي والمتاحف العديدة هناك ولاتنس تذوق الأطعمة البحرية اللذيذة مثل سمك السلمون المرقط و المعكرونة محلية الصنع .

2.الحديقة الوطنية في ألبانيا البديل المثالي لجبال الألب السويسرية ،فإذا لم تكن تمتلك المال اللازم للذهاب برحلة إلى جبال الألب في سويسرا فستكون هي الوجهة البديلة لذلك ، ولا يتوافر هناك المرشدين و المجموعات السياحية مما يضمن لك السلام والهدوء في تجوالك.

لاتتوافر المطاعم والمقاهي هناك، وإنما يمكنك تناول طعامك في بيت الضيافة الذي تسكنه حيث تتولى العائلة المشرفة عليه صنع شتى أنواع المأكولات الالبانية اللذيذة مثل الخبز ولحم الضأن المشوي والخضراوات الطازجة .

3.فيليكو تارنوفو في بلغاريا هي مدينة تقع في بلغاريا وكانت عاصمة الإمبراطورية البلغارية الثانية وموطنا لملوك بلغاريا القدماء ،حيث وجدت الحفريات الأثرية مستوطنات أثرية يعود تاريخها الى 5000 عام حيث تبعد هذه المدينة ثلاث ساعات عن العاصمة صوفيا ، حيث يمكنك الاستمتاع بجمال المدينة المذهل إضافة إلى استكشاف القلاع والكاتدرائيات القديمة هناك .

4.الحديقة الوطنية لبحيرات بليتفيتش في كرواتيا وهي من أشهر الأماكن الطبيعية في أوروبا الشرقية ،وهي مجموعة من ستة عشر بحيرة زرقاء خلابة مترابطة مع الشلالات المتتالية .

تعد بحيرات بليتفيتش أقدم حديقة وطنية في كرواتيا حيث يمكن زيارة كل هذه البحيرات في يوم واحد لأنها تشكل جزءا صغيرا من الحديقة وللحصول على أفضل تجربة فبإمكانك قضاء الليل في فندق قريب من الحديقة للاستيقاظ مبكرا والتوجه لقضاء يومك هناك فستكون زيارتها يوم لاينسى في رحلاتك.

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