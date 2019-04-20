أجمل أربع وجهات في المكسيك

أصبحت المكسيك في الوقت الحاضر جاذبه للعديد من السياح والمغتربين من أوربا وكندا والولايات المتحدة وحتى من أسيا بفضل طقسها الرائع وانخفاض الأسعار فيها، أضافه إلى ثقافتها الغنية،فمن المهرجانات المقمرة إلى الشواطئ الرملية على البحر الكاريبي إلى أهرامات شعب المايا القديمة في غابة ( يوكاتان )الجميلة ، أضافه إلى أسواق الاستثمار العقاري فيها كلها شكلت عوامل جذب للعديد من السياح لزيارتها والمغتربين الراغبين بالاقامه فيها امااهم اجمل المناطق التي ينصح بزيارتها فهي :

1.مدينه ميريدا المدينة الجميلة التي تمتزج فيها الثقافة والرياضة والبنى التحتية ألحديثه والرعاية الطبية ذات المستوى العالمي أضافه إلى تكلفه المعيشة المنخفضة التي ساعدت باجتذاب أعداد كبيره من المغتربين من مناطق مختلفة من العالم ، كما تقدم منحوتات شعب المايا على الحجارة خلفيه تاريخيه جذابة للمدينة ، أضافه لطقسها الدافي وطعامها الإقليمي اللذيذ.

2. ريفيرا مايا المكسيكية واحده من أجمل الوجهات في المكسيك، وهي من المناطق المفضلة في المكسيك للسياح والمغتربين على حد سواء ،حيث تجد هناك الثقافة المكسيكية التقليدية من الموسيقى والطعام اللذيذ، فضلا عن كونها منطقه مزدهرة ومميزه خدماتها ومرافقها ألحديثه للزوار ومن أشهر الأماكن لقضاء الإجازات هناك.

3.بحيره تشابالا اكبر بحيرة في المكسيك واكبر تجمع للمغتربين وتقع في غرب وسط المكسيك وهي في الواقع فوهة بركانيه توفر عددا من أحواض المياه الساخنة التي تسخن بشكل طبيعي من خلال النشاط الحراري الأرضي.

4.اكومال المدينة الاستوائية المتنامية على البحر الكاريبي التي تشتهر بخليجها الصافي الخلاب المملوء بالسلاحف البحرية وأصبحت من أشهر مناطق الجذب السياحي بطقسها الجيد الجميل وبيئتها الغارقة في ثقافة شعب المايا حيث تلتقي الحياة في الغابة مع الحياة في الشاطي اضافه الى السكان الودودين والمطاعم الجديدة التي تفتتح باستمرار فلايمكن أن تشعر بالملل هناك بل ستكون حياتك الاجتماعية ممتعه للغاية أن كنت محبي الحياه الاجتماعيه الصاخبه والتعرف على اصدقاء جدد.

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