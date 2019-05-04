لا شك أنه مع التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم بشكل مستمر زادت وتطورت الرغبات في الحصول علي أحدث أو ربما أغرب و أثمن الاختراعات التي توصلنا لها حتى الآن مهما كان ثمنها.

5 اختراعات مذهلة تتمنى الحصول عليها مهما كان ثمنها:



جهاز الذاكرة المثالية perfect memory

هذا الجهاز يعد من أهم الإختراعات التي شهدها عالمنا بالنسبة لكل محبي التقاط والاحتفاظ بذكريات خاصة للحظة ما،كما أنه يمكن لن يتمكن مشاهير ومحبي برامج السوشيال ميديا الإستغناء عنه أو ترك فرصة الحصول على مثل هذا الجهاز لذا يعد جهاز الذاكرة المثالية على قائمة 5 اختراعات مذهلة تتمنى الحصول عليها مهما كان ثمنها.

فكرة عمل جهاز الذاكرة المثالية

إذا كان جهاز الذاكرة المثالية من افضل 5 اختراعات مذهلة تتمنى الحصول عليها مهما كان ثمنها بالنسبة لكثيرين فيجب أن تكتمل مهمته بطريقة تشغيل واستخدام بسيطه. يقوم جهاز الذاكرة المثالية بتسجيل اليوم بأكمله بمجرد الضغط على زر التسجيل ويقوم بالاحتفاظ بأخر ٥ دقائق من التسجيل وحذف باقي التسجيلات كما أنه يمكن تثبيته بسهولة في أي مكان حتى على الملابس.

Invesawear

من منا لا يريد الإتصال الدائم بالأقارب او العائلة أو الأصدقاء جهاز invesawear سهل هذا الإتصال وجعله شبه دائم او دائم تماما ويمكن الإعتماد عليه في حالات الطوارئ لذا يعد هذا الجهاز من قائمة 5 اختراعات مذهلة تتمنى الحصول عليها مهما كان ثمنها.

فكرة عمل جهاز inves wear

Invesawear هو عبارة عن قطعة مجوهرات ذكية تمكنك من مشاركة موقعك مع من تريد من العائلة،الأصدقاء أو حتى الشرطة.



حقيبة السفر Modo Bag

تدخل حقيبة السفر Modo Bag ضمن قائمة الـ 5 اختراعات مذهلة تتمنى الحصول عليها مهما كان ثمنها خصوصا لمحبي السفر. فمن منا لا يتمنى أن يخفف من هم حمل الأمتعة الثقيلة طوال فترة تنقله كانت Modo Bag خير رفيق للرحلات المستمرة.

فكرة عمل Modo Bag

Modobag عبارة عن حقيبة سفر تصل سرعتها إلى ١٣ كيلو متر في الساعة ومزودة بمحرك بقوة ١٥٠ وات بطاريات تشحن في اقل من ساعة كما أنها مزودة ب جي بي اس لتحديد مكان الحقيبة.

الأطباق المستقبلية

هذا الاختراع المستقبلي سيصبح من أكثر 5 اختراعات مذهلة تتمنى الحصول عليها مهما كان ثمنها فمن منا لا يتمنى أن تصبح بعضا من أفلام الخيال العلمي حقيقة كأن تسير الأطباق.

فكرة عملها

الأطباق المستقبلية عبارة عن ألواح مرنة معدة للتحكم فيها عن بعد تكفي تلك الجملة فقط لجعل الجميع يضعها ضمن ال 5 اختراعات مذهلة تتمنى الحصول عليها مهما كان ثمنها.

الروبوتات

تطور التكنولوجيا الكبير جعل العلماء يحققون أشياء كانت بالنسبة لنا خيالات مستحيلة التطور التكنولوجي سار بنا إلى اختراع إنسان آلي يستطيع المشي والتحرك وتأدية مهام بسهولة في الأوساط التي يتواجد فيها البشر من منا لا يحلم بإمتلاك مثل هذا الإختراع وجعله ضمن قائمة الـ 5 اختراعات مذهلة تتمنى الحصول عليها مهما كان ثمنها.

في النهاية التطور والوصول إلى هذا المستوى من العلم والمعرفة هو غريزة للبقاء وجعل الحياة اسهل سواء كانت في المستقبل القريب او البعيد،ومن منا لا يمتلك قائمة الـ 5 اختراعات مذهلة تتمنى الحصول عليها مهما كان ثمنها.

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