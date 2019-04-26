هل تصدّق أنّ 5 سعوديين أكلوا جملًا كاملًا في ساعة واحدة.. شاهد الفيديو

تمكن خمسة شبان سعوديين، منذ أشهر، من أكل جمل كامل في ساعة واحدة، ليس جوعًا، ولكن رغبة في شدّ انتباه المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى ما يقومون به من أعمال تحمل الكثير من الاستغراب، والتندّر.

هم خمسة شبان سعوديين أرادوا أن يشدّوا الانتباه إليهم، ويجلبوا أكبر أعدد من المشاهدين والمتابعين لقناتهم، فكانوا من حين إلى آخر، يبتدعون شكلًا من أشكال شدّ الانتباه إلى ما يفعلون، من أفعال تعتبر غريبة، إذا ما قسناها بما يحدث في عالمنا الحاضر. هؤلاء الشبان الخمسة، وهم على التوالي، كما ورد في مقطع الفيديو الذي تمّ تسجيله، وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، باسل وأمير وحسين وعبد الرحمن وسلطان، تحوّلوا بسيارتهم إلى الصحراء، وهناك اشتروا جملًا صغيرًا “حاشي”، وتمّ تحويله إلى أبرز المطاعم التي تخصصت في شواء الجمال، في مدينة جدة، عروس البحر الأحمر، مطعم “حاشي باشا”، وهو يقتصر على طبخ لحم الجمل، فقط، وهناك تمّ نحر “الحاشي”، وتمّ إعداده، وطبخه. ولما حضر الطعام، تم تقسيمه إلى ثلاثة أواني كبيرة، في قليل من الأرز، والكثير من لحم “الحاشي” الذي تفنّن الطباخون في إعداده، ليكون لحمًا طريًّا، قالوا إنه ذو نكهة “عالمية”.

50 كيلو لحمًا في ساعة

وبدأ الشبان الخمسة في الأكل، أكل جمل لا يقلّ وزنه عن 50 كيلوغرامًا، دون أن يتوقفوا عن الضحك والقهقهة والتندّر، بطريقة أكل بعضهم، ورغبة الآخرين في الأكل، وربما رغبة أحدهم في التوقف عن الأكل، ولكنه لم يكن بإمكانه ذلك، قبل أن ينتهي اللحم، كلّه، من الأواني الثلاثة، وفعلًا، نجحوا، لقد نجح أمير، وسلطان، وحسين، وباسل، وعبد الرحمن، في التهام جمل كامل، في وقت قصير جدًا، لا يتجاوز الساعة الواحدة.

الغريب في الأمر، أنّ الجماعة، وبعد أن انتهوا من أكل الجمل كاملًا، طلبوا اللبن، فأحضر لهم في الحين.

وسبق لهؤلاء الشبان أن أكلوا “بوفيه” كاملًا مفتوحًا في دبي، وكذلك وجبة كاملة من “بيتزا هت” في أحد مطاعم مدينة جدة الساحلية.

وبسرعة تجاوز عدد المشاهدات لهذا الفيديو المليونين على موقع يوتيوب، ونحو 400 ألف إعجاب.

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