معجزة انشقاق البحر تحدث في كوريا شاهد متى تحدث وجميع السائحين يأتون من جميع دول العالم لرؤيته .. فيديو

فيديو غريب يكشف معجزة انشقاق البحر تحدث في كوريا، فقد جئت إليكم بهذا الفيديو والمشاهد التي حازت إعجاب أشخاص كثيرة، ولم ينتشر الفيديو كثيراً، لأنه يتم عرضه على موقع اليوتيوب فقط، وانشقاق البحر هو عن مهرجان يسمى “مهرجان انشقاق البحر”، طبعاً الكل يسأل هذين السؤالين :
- مهرجان انشقاق البحر ؟
- وهل يوجد بحر يتم انشقاقه ؟
ما هو انشقاق البحر الذي يحدث في كوريا
مثلكم تسألت نفس الأسئلة السابقة فقد شدني مضمونه الغريب “انشقاق البحر”، والأغرب أن أكثر الناس لا يعلموا بهذه المعلومة أو هذا المهرجان نهائياً، معجزة من الله عز وجل لا يعرفها إلا بعض الناس، وهي تحدث في كوريا حيث يأتي الناس بالملايين لحضور هذا المهرجان، وحضور كمية الناس هذه لمشاهدتها والعبور من خلالها.
- هو عبارة عن مهرجان يقيمه الكوريين 3 مرات في السنة ، وذلك بسبب انشقاق البحر ، وعند شقوقه يظهر ممر مائي طويل يبلغ طوله 2.8 كم تقريباً ، ويبلغ عرضه 40 متر تقريباً ، وهذا الممر الطويل يؤدي إلى جزيرة تدعى “جنيدو”.
التعليقات
لايوجد مهرجان في كوريا اسمه مهرجان انشقاق البحر لكن هي ظاهره يسميها الكوريين “معجزة موسي” وتحدث مرتين في العام فقط نتيجه تعاقب حركات المد والجزر. حيث يحدث انخفاض شديد في منسوب المياه في هذه المنطقة تظهر علي أثره جزيره مغموره تبعد عن الشاطيء مسافة لاتزيد عن 600 م ولمدة لاتزيد عن بضعة ساعات يعود بعدها البحر من جديد ليغمر الجزيرة مره اخري. وللعلم هذه الظاهره تحدث في مناطق كثيره من كوريا لكن هذه المنطقه هي اشهرها حيث يقبل عليها المواطنون لجمع وصيد المحار من الجزيرة المغموره
مع الجزر تظهر بعض الجزر وهذه جزيره طويله تصل الجزيره الكبيره بالشاطئ
سبحان الله
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فيديو انشقاق البحر في كوريا