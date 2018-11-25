زوجان يربحان 1,8 مليون دولار.. بالصدفة

هل بحثت يوماً في ملابسك ووجدت بعض النقود التي كنت تنساها تماماً، لا شك أن هذا الشعور يبعث على الفرحة، مهما كان المبلغ صغيراً، فهو غالباً يأتي في الوقت المناسب، وهو الأمر الذي حدث مع الزوجان الأمريكيان هارولد وتينا إهرنبرغ، ولكنهما لم يجدا مبلغ من المال وحسب، إنما وجدا ورقة هامة تُقدر قيمتها بمبلغ 1.8 مليون دولار.. لا تتعجب فالمعجزات تحدث أحياناً.

وبدأت القصة عندما كان الزوجان الأمريكيان هارولد وتينا إهرنبرغ يُحضِّران حفلة للاستعداد بعيد الشكر، وهو ما تطلب تنظيف منزلهما القاطن بولاية لويزيانا، حيث عثرا على ورقة يانصيب كانوا قد قاموا بشراءها، ولكنهم تجاهلوا أمرها ونسياها تماماً، وقد قام الزوج بالبحث عبر الموقع الإلكتروني لهذه الورقة.

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ثم كانت المفاجأة السعيدة، فهذه الورقة المُهملة ليست مجرد ورقة يانصيب، بل إنها ورقة يانصيب فائزة، وليس هذا فقط، فهي رابحة بالجائزة الكبرى التي يبلغ قدرها 1.8 مليون دولار، وقد تطلب الأمر من الزوج مراجعة الأرقام لوقت طويل على الموقع الإلكتروني الخاص بالبطاقة؛ للتأكد من أنها أرقام بطاقته.

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ثم كانت المفاجأة السعيدة الأخرى عندما اكتشفا أن القدر أمهلهما أسبوعين متبقيان للاستفادة من البطاقة التي ربحت في 6 يوينو الماضي، قبل انتهاء تاريخها. وبالفعل حاز الزوجان على المبلغ الذي وصل لـ1.3 مليون دولار بعد خصم الضرائب منه، وقد أعربا عن سعادتهما، واعلنا أنهما سيحتفظان بالمبلغ لفترة التقاعد.